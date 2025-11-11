Российские истребители сопроводили самолет с Токаевым
Президентский борт направляется в Москву
В Акорде рассказали некоторые детали предстоящего визита Главы государства в соседнюю страну, сообщает Kazpravda.kz
«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт Президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», – говорится в официальной информации.
Напомним,11–12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию.