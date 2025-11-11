Российские истребители сопроводили самолет с Токаевым

Президент
43
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президентский борт направляется в Москву

Фото: Акорда

В Акорде рассказали некоторые детали предстоящего визита Главы государства в соседнюю страну, сообщает Kazpravda.kz

«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт Президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», – говорится в официальной информации.  

Напомним,11–12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию. 

#Токаев #Москва #Россия #Акорда #истребители

Популярное

Все
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
Лаборатория под открытым небом
Безопасность детей – на системном контроле
Лучшие в финале Lamborghini Super Trofeo
Нужны реальные результаты, а не бумажные отчеты
Сенсационное серебро из Японии
Приоритетные задачи
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Системы водоснабжения запускают в СКО
В Мангистау выращивают африканского сома
Когда в залоге даже детский сад
Жером Бойе: Растет роль Казахстана в евразийской транспортной цепочке
Жемчужина осеннего Шымкента
О цифровой грамотности педагогов говорили участники конференции Teacher’s Summit 2025
Амбулатория для сельчан
Спасибо вам, Кака!
Сила духа и воля к победе
Государственные инвестиции – основа рынка
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Возникли сложности с поливом
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Здесь качество – не лозунг, а система
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Зайсанском районе построят водохранилище
Определился состав финалистов
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Составлен ТОП-5 крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Токаев поздравил Президента и народ Польши с Днем Независим…
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического парт…
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии го…
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]