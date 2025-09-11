Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оперативным данным Бюро национальной статистики, за 8 месяцев 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,5%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Основными факторами роста стала положительная динамика в торговле, промышленности и сфере связи.

Промышленность увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.

Основные драйверы обрабатывающей промышленности: машиностроение (+15,1%), производство продуктов питания (+10,1%), нефтепереработка (+7,6%), химическая промышленность (+7,5%) и металлургия (+1,1%).

В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%), Восточно-Казахстанской (+5,7%) и Жетысуской (+0,6%) областях.

По уточненным данным, индекс физического объема ВВП за 2024 год составил 105%.