С 11 августа ЭЦП можно будет получить только онлайн

Цифровизация,Госуслуги
Ранее ее могли получить и онлайн, и офлайн. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 11 августа 2025 года в Казахстане меняется порядок получения электронной цифровой подписи (ЭЦП). Услуга переводится полностью в онлайн-формат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

"Данное решение направлено на повышение уровня защиты персональных данных и обеспечение сохранности цифровой идентичности граждан, исключив возможность получения электронной подписи третьими лицами.

Ранее ключи ЭЦП можно было получить как онлайн, так и при обращении в Центры обслуживания населения. Теперь процедура полностью переведена в онлайн-формат", - говорится в сообщении ведомства. 

Для получения ЭЦП онлайн необходимо зайти на портал egov.kz или pki.gov.kz; подать онлайн-заявку и пройти биометрическую идентификацию. Система распознает ваше лицо через камеру. Если личность подтверждена успешно, ключ ЭЦП выдаётся сразу же онлайн, без участия сотрудников ЦОНа. 

Если система не смогла провести идентификацию – например, в случае отсутствия фото в базе или технической ошибки – пользователю предоставляется возможность повторить попытку. Система допускает до пяти попыток биометрической проверки. Только после этого открывается возможность подать заявку на получение ЭЦП через ЦОН и прохождения идентификации личности через оператора ЦОН с необходимым пакетом документов.

"Важно отметить, что без прохождения биометрии подача заявки в ЦОН у оператора невозможна. Оператор проверяет информацию по ИИН и при отсутствии пяти неуспешных попыток биометрии, не сможет оказать услугу. Доступ к подаче через ЦОН открывается автоматически только после исчерпания всех онлайн-попыток", - предупредили в МЦРИАП. 

Для граждан, не имеющих доступа к интернету или к компьютеру,  предусмотрена возможность прохождения биометрии в зонах самообслуживания ЦОН. Если пользователь успешно проходит идентификацию на месте, ключи выдаются онлайн без участия оператора ЦОН.

"Нововведение направлено на повышение уровня информационной безопасности. ЭЦП приравнивается к собственноручной подписи и обладает полной юридической силой, поэтому доступ к ключам ЭЦП должен быть строго ограничен, доступ только у владельца. Использование биометрии позволяет надёжно подтвердить личность и исключить случаи неправомерного получения ключей ЭЦП", - резюмировали в министерстве.

#Казахстан #цифровизация #ЭЦП

