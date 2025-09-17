Отдельные хозяйства сделали упор на качество, выращивая зерно с высоким содержанием клейковины – до 27–29%, что соответствует требованиям, предъявляемым к продовольственной пшенице высшего класса.

Весной аграрии своевременно внесли удобрения и провели защиту растений. Немаловажную роль сыграла господдержка. Финансирование программы «Кең дала-2» увеличено в 2,5 раза и достигло 104,4 млрд тенге. Благодаря льготному лизингу сельхозпроизводители обновили парк техники, а удешевленное дизтопливо помогло сформировать стратегический запас.

По информации областного управления сельского хозяйства, темпы уборочной кампании соответствуют графику. В ряде хозяйств уже преодолен рубеж в 45%, что подтверждает лидерские позиции региона в масштабах страны.