Самал Еслямова стала лауреатом престижной кинопремии

Победа в номинации «Лучшая женская роль второго плана» досталась за фильм «Папа умер в субботу» Самал Еслямовой

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Российская премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов за 2024 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на qazaqculture.com

Лучшим полнометражным игровым дебютом стал фильм Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу».

Победа в номинации «Лучшая женская роль второго плана» досталась за этот же фильм Самал Еслямовой (обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля).

«Папа умер в субботу» – игровой дебют режиссёра-документалиста Заки Абдрахмановой.

Главные роли в фильме сыграли Лаура Турсунканова и Самал Еслямова.

Напомним, ранее в Алматы с участием министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялась церемония вручения стипендий. Государственная поддержка также была оказана и молодым дарованиям, в числе которых лауреат Каннского международного кинофестиваля Самал Еслямова, скрипач Еркебулан Сапарбаев, художник Ренат Елубаев, певцы Андрей Трегубенко, Назым Сагинтай, актер Максим Ященко и другие артисты.