Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации КГА, с 5 июня текущего года авиакомпания Fly Arystan начинает выполнение сезонных рейсов по маршруту Алматы – Манама.

Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю.

Открытие авиасообщения в Бахрейн будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Напомним, авиакомпания Air Astana недавно начала выполнять новые прямые рейсы Атырау - Баку и Алматы - Франкфурт.

Кроме того, ко Дню единства народа Казахстана запустили новый международный рейс Астана – Туркестан – Самарканд.