Почти 98% зерновых уже убрано, в закрома заложено более 540 тыс. тонн зерна при средней урожайности 12,2 ц⁄га. Для регио­на с засушливым климатом это один из лучших показателей за последние три года. Также собрано 245 тыс. тонн мас­личных культур, 37,6 тыс. тонн картофеля, 29 тыс. тонн овощей и 13 тыс. тонн бахчевых. Кроме того, аграрии области заготовили свыше 2,3 млн тонн кормов, что позволит без проблем­ пройти зимовку.

Вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства, внедрения современных технологий и механизмов финансирования стали основными темами встречи вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина с актюбинскими аграриями, которые подняли актуальные для региона вопросы, касающиеся доступности льготных кредитов, субсидирования, развития переработки и обновления сельхозтехники.

По словам Амангалия Бердалина, государство делает ставку на системное обновление аграрного сектора и повышение эффективности производства.

– Глава государства поставил перед аграриями задачу в ближайшие годы вдвое увеличить объем валовой продукции. Для этого усиливаются меры поддерж­ки, акцент делается на доступное финансирование, внедрение технологий и развитие переработки, – отметил вице-министр.

По его словам, нынче казах­станские фермеры впервые получили доступ к льготным займам почти на триллион тенге, это в десять раз больше, чем прежде. Уже с 1 октября начат прием заявок на финансирование весенних полевых работ 2026 года. Кроме того, фонд «Даму» выдал 1 300 гарантий на сумму 230 млрд тенге, что позволило решить проблему залогового обеспечения и повысить устойчивость хозяйств.

Вице-министр также отметил, что результаты господдержки уже ощутимы. Объем внесения минеральных удобрений вырос в три раза, доля элитных семян достигла 11%.

– Мы должны не просто увеличивать объемы, но и создавать современное экспортно-ориентированное сельское хозяйство. Господдержка должна приносить реальный эффект в виде роста доходов фермеров и укрепления экономики села, – подчеркнул он.

Местные аграрии поддержали необходимость модернизации агросектора. Фермеры отмечали, что доступ к льготным кредитам и гарантиям фонда «Даму» уже помогли им расширить посевные площади и обновить технику.

По информации управления сельского хозяйства Актюбинской области, в текущем году 75 сельскохозяйственных товаропроизводителей региона получили льготные кредиты на сумму 5,9 млрд тенге, что позволило охватить обработкой более 109 тыс. га посевных площадей. АО «СПК «Актобе» совместно с Аграрной кредитной корпорацией профинансировало восемь проектов на сумму 1,1 млрд тенге, с августа запущена новая программа льготного кредитования откормочных площадок под 5% годовых. На ее осуществле­ние предусмотрено 50 млрд тенге, при этом уже профинансировано шесть предприятий на 1,8 млрд тенге.

В Актюбинской области успешно реа­лизуются инвестиционные проекты в животноводстве и по переработке аграрной продукции. В 2025–2027 годах запланировано осуществление десяти проектов на сумму 12,8 млрд тенге.

На субсидирование АПК в текущем году по области было предусмотрено 14,7 млрд тенге, из них освоено более 11,6 млрд тенге (79%). Основная часть направлена на животноводство, рас­тениеводство и развитие переработки. По данным управления сельского хозяйства, задолженность по субсидиям постепенно сокращается и будет полностью ликвидирована до конца года.

В ходе встречи с вице-минист­ром местные фермеры подняли ряд острых вопросов, касаю­щихся отрасли. К примеру, глава КХ «Бексултан» Батырбек Шаулен констатировал нехватку кадров, сложности со сбытом мясной продукции, а также низкое качество кормов. По его словам, высокая стоимость новой сельхозтехники по-прежнему не позволяет многим хозяйствам обновить парк машин.

Руководитель ТОО «Болат ЛТД» Аскарбек Мамырбаев обратил внимание на необходимость поддержки водосберегающих технологий. Он предложил рассмотреть возможность субсидирования капельного орошения, которое, по его мнению, не менее важно, чем топливо и удобрения.

Вице-министр ответил, что государство уже оказывает значительную поддержку аграриям, внедряющим влагосберегающие технологии. В частности, субсидируется до 80% стоимости оборудования для капельного орошения, реализуются проекты по развитию систем водоснабжения и мелиорации. Кроме того, государство расширяет программы подготовки специалистов и льготного лизинга сельхозтехники, чтобы сделать ее доступнее для фермеров.

В рамках рабочей поездки по Актюбинской области Амангалий Бердалин также посетил несколько предприя­тий, внедряю­щих передовые технологии в растениеводстве и животноводстве. Одним из ключевых объектов стал НИИ коневодства и кормопроизводства, созданный по поручению Президента страны. Основная миссия структуры – развитие отечественного коневодства, сохранение и совершенствование казахских пород лошадей, а также проведение генетических исследований.

Институт постепенно становится цент­ром притяжения для молодых ученых и специа­листов аграрного профиля. Сегодня здесь работают более сотни человек, включая тридцать научных работников. На территории учреждения планируется строительство ипподрома, лабораторий и жилого комплекса для научных кадров.

Уже разработана дорожная карта развития, включающая около 50 мероприя­тий, направленных на укреп­ление инфраструктуры, обновление оборудования и создание современной исследовательской базы.

Далее вице-министр посетил ТОО «СХФ «Пригородный», специализирующееся на возделывании овощей и картофеля, а также ознакомился с дея­тельностью ТОО «AgroMax2030», где развивают животноводческое направление. Хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота и постепенно наращивает поголовье, которое сегодня составляет 250 голов.

После посещения объектов вице-министр отметил, что область имеет высокий потенциал для развития животноводства и растениеводства. Перспективными направлениями названы расширение кооперации между хозяйствами, наращивание переработки и внедрение ресурсосберегающих технологий.

По итогам поездки Амангалий Бердалин поручил усилить развитие производственной инфраструктуры, соз­давая условия для технологического обновления хозяйств.