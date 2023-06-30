Имидж и авторитет полиции среди населения не соответствуют идеалу – президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании коллегии Министерства внутренних дел призвал полицейских с уважением относиться к законопослушным гражданам, а с нарушителями порядка говорить строго с позиции закона, сообщает корреспондент Кazpravda.kz .

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"Сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из них носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации стражам порядка очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости. Они должны уметь грамотно говорить и достойно вести себя. Полицейские должны четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком. В ходе следственных действий абсолютно недопустимо применение насилия, пыток и других запрещенных методов. Каждый страж порядка должен это четко усвоить. Только неукоснительное следование этим требованиям в повседневной работе может обеспечить высокое доверие населения, и только так можно наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами", - сказал президент.

При этом, он отметил, и со стороны граждан должно проявляться уважение к сотрудникам правоохранительных органов.

"В глазах общества полиция должна восприниматься как надежная защита, опора, сила, предотвращающая преступления и обеспечивающая четкое исполнение закона. Однако приходится с сожалением констатировать, что сегодня имидж и авторитет полиции среди населения не соответствуют этому идеалу. Такие действия, как неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, угрозы или применение силы в их отношении, должны решительно пресекаться. Нарушители закона не должны оставаться безнаказанными", - добавил глава государства.

Также в своем выступлении он раскритиковал ход внедрения сервисной модели деятельности полиции, высказался о проблемах в области ввоза в Казахстан иностранных автомашин и потребовал от полицейских не заигрывать с криминалитетом.