Cекс-рабство школьницы в Кызылорде: среди подозреваемых — пятеро подростков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Детали расследования уголовного дела о принуждении школьницы к проституции в Кызылорде сообщили в МВД, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform

По данным госоргана, из 11 человек, признанных подозреваемыми, пятеро еще не достигли совершеннолетия.

Напомним, дело по факту вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией расследуется ДП Кызылординской области.

Стало известно, что дополнительно рассматриваются дела по привлечению несовершеннолетних к занятию проституцией; организации или содержанию притонов для занятия проституцией и сводничеством; вымогательству; склонению к применению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов; пыткам; неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

«9 участников уголовных дел находятся под стражей, а двум избрана мера пресечения «домашний арест», среди них есть 5 несовершеннолетних. По обстоятельствам дела был допрошен потерпевший. Вопрос судебного слушания и открытого судебного разбирательства находится в компетенции суда», — говорится в ответе МВД.

Напомним, в полиции региона прокомментировали взорвавший Казнет вопиющий случай жестокости, принуждения и шантажа в отношении школьницы.

Ранее стало известно, что следственный суд Кызылорды изменил санкцию к подозреваемым несовершеннолетним на «домашний арест».

Кроме того, правозащитница Дина Тансари заявила, что что администрацию школы, в том числе завучей, должны привлечь к уголовной ответственности.

Сообщалось, что полиция проверит клиентов по делу о сексуальном рабстве.