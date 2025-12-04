Сенатор: Игровые автоматы для детей массово устанавливаются рядом с детскими объектами

Сенатор Галиаскар Сарыбаев обратил внимание на стремительный рост автоматов по типу «кран», которые всё чаще появляются возле школ, кружков, спортивных секций и внутри магазинов, куда дети заходят самостоятельно, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такое размещение фактически делает несовершеннолетних основной аудиторией и создаёт риск раннего вовлечения в игровые механики, считает депутат.

По словам парламентария, дети тратят на эти автоматы деньги, выделенные им на школьный обед или другие ежедневные нужды. Несмотря на очевидную опасность, такие устройства не подпадают под регулирование Закона «Об игорном бизнесе», не имеют установленных технических стандартов и не предусматривают никаких возрастных ограничений.

«В последние годы вызывает тревогу массовое распространение автоматов, известных как «Кран» или «Хватай-ка». Поскольку они не предполагают денежного выигрыша, такие аппараты формально не относятся к азартным играм. Закон не регулирует их работу: отсутствуют нормы, определяющие механизм устройства, алгоритм выдачи выигрышей, возрастные ограничения или требования к размещению. Не установлены санитарные нормы, правила торговли, технические регламенты и другие обязательные требования. Нет и механизмов проверки их безопасности, происхождения или соответствия санитарным стандартам для детских товаров. Несмотря на потенциальный вред для здоровья и высокий риск формирования зависимого поведения, ни один правовой акт не содержит мер по предотвращению аддиктивного поведения детей, связанного с этими автоматами», - подчеркнул Галиаскар Сарыбаев.

Сенатор отмечает, что отсутствие надзора позволяет этой деятельности уклоняться от фискализации и прозрачной отчетности, что ведёт к неконтролируемому обороту наличных средств. Нередки жалобы на невозможность выиграть приз, непрозрачную работу механизма и отсутствие возврата средств в случае сбоя.

Галиаскар Сарыбаев предложил определить отдельный правовой статус автоматов, установить обязательную сертификацию и проверку механики, ввести возрастные ограничения, запретить размещение возле детских учреждений и закрепить компетенции госорганов по регулированию, налогообложению и контролю качества призов.

 

