Сеть реабилитационных центров и доступность среды расширяют в Казахстане

Правительство
5
Дана Аменова
специальный корреспондент

На сегодня в стране проживают порядка 752 тыс. человек с особыми потребностями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Главы государства по совершенствованию системы оказания специальных социальных услуг в Казахстане проводится работа по развитию инфраструктуры и обеспечению безбарьерной среды для граждан с особыми потребностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

О текущих результатах и планах по строительству новых объектов на заседании Правительства доложил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

На сегодня в стране проживают порядка 752 тыс. человек с особыми потребностями, из которых 56% составляют граждане трудоспособного возраста, 29% – пенсионного возраста и 15% – дети. Для их поддержки в текущем году из государственного бюджета и фонда социального страхования выделено 1,1 трлн тенге.

Значительная часть этих средств направлена на обеспечение доступности услуг через Портал соцуслуг, где зарегистрированы 1017 поставщиков технических средств реабилитации, 785 поставщиков услуг по жестовому языку и 132 санаторно-курортные организации.

«Всего по стране функционируют 33 реабилитационных центра для взрослых и детей с особыми потребностями с высокотехнологичным оборудованием. За последние 2 года открыты 4 новых центра в гг. Семей, Тараз, Кентау и Уральск. В мае текущего года будет открыт еще 1 центр в г. Атырау. Одновременно ведутся работы по строительству и разработке проектно-сметной документации – 7 центров. Особое внимание уделяется детям с ментальными нарушениями. Функционируют 15 специализированных центров для детей с расстройствами аутистического спектра на 1825 человек», – подчеркнул министр.

