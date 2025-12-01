Шумекова взяла третье «золото» на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту
172
Спортсменка завоевала золотую медаль на дистанции 1 500 метров
Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова стала трехкратной победительницей юниорского этапа Кубка мира в Милане (Италия), сообщает Kazpravda.kz
Спортсменка завоевала золотую медаль на дистанции 1 500 метров, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.
Второй на финише была Аяно Секигучи (Япония). Замкнула тройку лучших Цзяминь Цзян (Китай).
Добавим, что днём ранее Шумекова стала первой на дистанциях 1 000 и 3 000 метров.