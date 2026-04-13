Американский авто – путешественник и блогер Connor, известный под никнеймом @camperghini, прибыл в Казахстан в рамках международного автотура, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

В Алматы его встретил председатель правления Kazakh Tourism, который лично продемонстрировал гостю ключевые туристские достопримечательности города и ознакомил с его культурным и природным потенциалом.

В ходе визита блогер посетил знаковые локации южной столицы, включая Вознесенский кафедральный собор, горный курорт Шымбулак, высокогорный каток Медеу, Кок-Тобе и другие достопримечательности. Программа также включала знакомство с этнокультурным наследием региона и объектами туристской инфраструктуры.

Помимо Алматы, Connor посетил ряд популярных туристских направлений Алматинской области. В рамках автотура он побывал в Чарынском каньоне, где снял фото- и видеоконтент о природных достопримечательностях Казахстана.

«Большое спасибо Минтуризма РК за поддержку. Отдельно хочу отметить Талгата, который отлично организовал и спланировал весь тур по Казахстану, благодаря чему поездка стала гораздо комфортнее и интереснее. Он очень ответственно подходит к своей работе и полностью вовлечён в процесс: даже не будучи профессиональным лыжником, он сопровождал нас на всех этапах маршрута и всегда был рядом», – отметил блогер в своем видео.

Напомним ранее китайский блогер-миллионник, амбассадор Kazakh Tourism Тао Минсю была награждена орденом «Достық» II степени от имени Главы государства. Высокую государственную награду ей вручила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.