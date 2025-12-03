Сильные позиции подсолнечника

Галина Вологодская
На востоке страны зерновые культуры ушли на второй план, уступив лидерство по площадям посевов подсолнечнику. Информацией поделились в областном управлении сельского хозяйства.

В этом году из примерно 617 тыс. га посевных площадей 42% заняли масличные культуры (читайте: подсолнечник). На зерновые и зернобобовые пришлось 38% пашни. Семечек собрали больше 537 тыс. тонн, зерновых – 528 тыс. тонн.

Закупочная цена на подсолнечник составляет сейчас примерно 200 тыс. тенге за тонну и, по прогнозам, может вырасти до 270 тыс. тенге к весне, когда запасы на складах начнут истощаться. Цены на пшеницу варьируются от 70 тыс. до 115 тыс. тенге в зависимости от класса, и со сбытом возникают сложности.

Как пояснили в ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», выгодная ситуация на рынке масличных культур – результат высокой конкуренции среди переработчиков. В регио­не имеется примерно полтора десятка маслозаводов – от небольших до гигантов общей мощностью 959 тыс. тонн в год. Только в сентябре в Усть-Каменогорске заработал новый завод «Алтай Май» с годовой мощнос­тью 169 тыс. тонн.

– Всем нужно сырье, – отметил глава «Опытного хозяйства масличных культур» Фарид Абитаев. – Благодаря высокой конкуренции для фермеров сложилась привлекательная цена. На сегодня масличные превосходят по рентабельности пшеницу вдвое и даже больше.

Большую роль, по словам агрария, играет качество культур в условиях цикличной засухи. Если в маловодные годы часть полей с зерновыми фермеры просто списывают (убирать их невыгодно), то по подсолнечнику сегодня есть сорта и гибриды, гарантирующие урожай, даже если лето оказалось без дождей.

Кроме того, стимулом служит высокий экспортный потенциал масличных. По данным облсельхозуправления, в этом году за рубеж поставлено уже больше 1 тыс. тонн подсолнечника – в Китай и Литву. Правда, у пшеницы в этом плане пока более сильные позиции: экспортные поставки хлеба составили почти 90 тыс. тонн (в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан, Россию, Китай). Вместе с тем, по оценкам экспертов, внешний рынок готов «проглотить» до 40 млн тонн маслосемян, открывая для аграриев, по сути, безграничные перспективы.

– В ноябре в Шанхае прошла международная импортная выс­тавка, – рассказали в облсельхоз­управлении. – Казахстанские предприятия в составе Нацио­нальной ассоциации переработчиков масличных культур заключили с китайскими торговыми компаниями контракты на продажу продукции на общую сумму 105 миллионов долларов. Из Восточного ­Казахстана контракты на поставки растительного масла на 50 миллионов долларов подписали два предприятия – ТОО «Altyn Shygys» и ТОО «Востоксельхозпродукт».

Для хранения собранного урожая область располагает элеваторами и складами в целом больше чем на 1 млн тонн. Так как август и сентябрь, когда шла уборка, выдались дожд­ливыми, региону по линии Правительства дополнительно выделили 6,3 тыс. тонн дизтоп­лива, чтобы просушить зерно и семечки.

– Продолжается льготное кре­дитование фермеров, – рассказала руководитель облсельхозуправ­ления Ажар Каджибекова. – На 2026 год уже рассматриваются пять заявок на почти полтора миллиарда тенге. Нам поставили 460 единиц сельхозтехники на сумму больше 14 миллиардов тенге. В регионе сельское хо­зяйство расценивается как устойчиво развивающаяся отрасль.

