– Рустем Серкпаевич, на недавнем расширенном заседании Правительства Президент призвал особое внимание уделить региональной экономике и бюджетной политике. Почему фокус сделан именно на этих аспектах?

– Сегодня в стране фактически отсутствует полноценная школа региональной экономической политики, а финансовые ресурсы в значительной степени аккумулируются в республиканском бюджете. В результате акимы областей вынуждены регулярно ездить в Астану, чтобы «выбивать» трансферты.

На сегодняшний день донорами респуб­ликанского бюджета выступают лишь три региона – Астана, Алматы и Атырауская область, остальные остаются дотационными, и этот перекос со временем только усиливается.

Актуально это и на уровне областей: внутри регионов донорами становятся города областного подчинения, тогда как районные центры в основном остаются дотационными. Такая модель формирует зависимость, не стимулирует развитие.

– Почему так сложилось?

– В регионах действует двойная система управления. С одной стороны – областные управления, входящие в структуру акимата; с другой – территориальные подразделения республиканских комитетов и министерств, которые подчиняются напрямую центру. Формально у них разные статусы, но на практике они работают в одних и тех же сферах – экология, земельные отношения...

Получается параллельная вертикаль управления: одни структуры занимаются реализацией политики, другие – контро­лем и регулированием. В итоге – размытая ответственность и непонимание, кто же в ответе за результат: областной акимат или республиканское ведомство?

Типичный пример: в условной школе в отдаленном районе возникает проблема, и общественность, вместо того чтобы требовать решения от местных властей, задается вопросом: «Куда смотрит министр и министерство?» Внимание переводится на центр. Для эффективного управления такой подход вреден: когда функции разделены, ответственность также размывается.

– И в итоге получается: центр контро­лирует, область реализует, а конечный результат оказывается ничейным?

– Совершенно верно! Но это решаемо: четкое разграничение полномочий между центром и регионами и в экономическом, и в политическом смыслах позволит закрепить персональную ответственность руководителей областей. Когда и регулирование, и контроль, и реализация программ сосредоточены в одном управленческом контуре, исчезают оправдания и ссылки на «чужую компетенцию». Становится понятно, кто отвечает за ситуацию.

Необходимо выстроить такую систему управления, при которой исчезло бы дублирование,­ расширить полномочия и повысить персональную ответственность руководства региона. В этом случае аким уже не сможет ссылаться на «республиканскую компетенцию», а будет отвечать за результат комплексно – от стратегии до контроля исполнения.

Кроме того, в регионах существует огромный предпринимательский потенциал. Во многих областных и районных центрах есть предприниматели, готовые запускать производства, развивать малый и средний бизнес. Однако бюрократические барьеры и отсутствие системной поддержки тормозят эти процессы.

Если перед акимами будут поставлены четкие KPI, например, вывод региона из дотационного статуса, рост налоговых поступлений, развитие МСБ, привлечение инвестиций, то ситуация может кардинально измениться.

Мне режут глаза публикации в некоторых СМИ на тему «Какой аким лучше?» Насколько вообще корректны такие оценки, если экономические условия регионов изначально различны? Повторюсь: лишь три региона выступают донорами респуб­ликанского бюджета, тогда как большинство областей остаются дотационными.

Очевидно, что сравнивать их по одинаковым критериям без учета стартовых возможностей необъективно. При этом ключевым показателем эффективности должно быть не освоение выделенных средств, а способность региона создавать собственную доходную базу.

«Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков», – когда-то сказала Маргарет Тэтчер, и эти слова как нельзя лучше ложатся в канву регионального управления. Каждый тенге в бюджете – результат труда граждан и бизнеса. И главная задача власти – не просто освоить средства, а обеспечить их эффективное использование и возврат в экономику через развитие производства, занятости и предпринимательства.

Оценку эффективности акимов целе­сообразно­ выстраивать на основе понятных и измеримых показателей, отражающих реальное развитие региона. Одним из ключевых критериев должно стать количество зарегистрированных и фактически действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Важно учитывать не просто статистику регистрации предприятий, а число реально работающих компаний, создающих рабочие места и формирующих налоговую базу. Рост МСБ – вот главный индикатор здоровой региональной экономики.

Второй важный показатель – динамика тарифной политики. Необходимо анализировать, допускались ли в регионе необоснованные повышения тарифов на коммунальные и иные услуги. Экономическое развитие не должно сопровождаться чрезмерной нагрузкой на население и бизнес.

Сбалансированная тарифная политика свидетельствует о грамотном управлении и социальной ответственности власти.

– На чем еще следует сделать акцент для выравнивания ситуации?

– Отдельное внимание должно уделяться уровню занятости. Снижение безработицы – прямой показатель эффективности региональной экономической политики: чем больше создается рабочих мест, тем устойчивее развивается территория и тем выше уровень жизни населения.

Существенным критерием выступает рост объемов производства вне нефтегазового сектора. Задача региональных властей – развивать базовые отрасли, такие как сельское хозяйство, машиностроение, строительная индустрия, переработка; обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса. Именно диверсифицированная экономика делает регион устойчивым.

Принципиально важными показателями считаю объем привлеченных инвестиций и количество фактически запущенных производств. Громкие слова о подписанных меморандумах и «высокие» проекты должны уступить место реальным предприятиям, которые уже начали работать, уже производят продукцию и создают рабочие места. Инвестиции должны давать конкретный экономический эффект, а не оставаться на уровне планов. Такие критерии позволяют объективно оценивать работу акима по результатам, которые отражаются на экономике региона и жизни его жителей.

Основная задача акима области – не просто распределять средства, а формировать доходную базу через развитие малого и среднего бизнеса, промышленности, сельского хозяйства, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Регионам необходимо стремиться к переходу из категории дотационных в категорию донорских.

Принцип «Сильные регионы – сильная страна» был обозначен Президентом как стратегический ориентир развития государства еще в Послании народу 2022 года. Сегодня перед страной стоит задача выстроить такую систему управления, при которой регионы станут полноценными центрами экономического роста.

Сильный регион – это регион, который создает рабочие места, привлекает инвестиции и формирует собственную доходную базу. Когда полномочия сопровождаются реальной ответственностью, а эффективность измеряется конкретными результатами, выигрывают и жители, и государство в целом. Именно через развитие самостоятельных и экономически устойчивых регионов формируется проч­ная основа сильного и конкурентоспособного Казахстана.