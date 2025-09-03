Система управления тяжелыми автомобилями создается в Туркестанской области

Она направлена на поддержание качества дорожного покрытия, снижение правонарушений в транспортной сфере и снижение коррупционных рисков

Фото пресс-службы облакимата

Автоматизированная система взвешивания и весового контроля (АСВК) поэтапно внедряется в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области

Данная инициатива реализуется в рамках поручений Правительства Республики Казахстан и стратегических задач по содержанию дорожной инфраструктуры. Согласно плану, система должна быть установлена в семи населенных пунктах Туркестанской области: два в городе Арысь, три в Сайрамском районе и по одному в Ордабасинском и Сауранском районах.

Сегодня автоматизированные системы взвешивания полностью установлены и введены в эксплуатацию на двух участках региональных автодорог города Арысь. В частности, это 208-й километр автодороги КХ-8 «Шардара - Арысь - Темирлан - М-32» и 38-й километр автодороги КХ-92 «Арысь - Монтайтас».

Система точно и в автоматическом режиме измеряет вес большегрузных автомобилей, движущихся по дороге. В случае превышения установленного лимита автоматически оформляется акт о нарушении и рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.

До конца года будут запущены еще три пункта. Планируется установить и ввести в эксплуатацию три АСВК в Сайрамском районе. После полного запуска системы управление дорожным движением в регионе выйдет на новый уровень.

Специалисты отмечают, что такая система имеет множество преимуществ: снижение нагрузки на инспекторов дорожного движения, ограничение человеческого фактора, увеличение срока службы дорожного покрытия и значительное сокращение государственных расходов на ремонт и содержание дорог.

Новая система прошла юридическую сертификацию и в феврале 2025 года была внедрена Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан и запущена в пилотном режиме. Кроме того, автоматизированная система прошла комплексные испытания в «Комитете технического регулирования и метрологии» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и в испытательной лаборатории АО «Астанинский весовой завод».

АИЗ функционирует в соответствии с Едиными требованиями, утверждёнными Минтрансом. Система прошла сертификацию по информационной безопасности и интегрируется с государственными информационными системами с разрешения Минцифры.
Нарушения весового режима, зарегистрированные через АРФ, автоматически вносятся в Единый реестр административных правонарушений (ЕРП), который ведет Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, через информационную систему «Дорожно-весовой контроль». Таким образом, штрафы налагаются напрямую в электронном виде, без участия человека.

В соответствии с приказом министра внутренних дел Республики Казахстан № 534 от 30 июня 2023 года на участках дорог, где установлена система видеонаблюдения (АВР), устанавливаются информационные дорожные знаки 5.42 «Фотовидеофиксация». При этом, если система работает со стационарными сертифицированными техническими средствами, установка данного знака не является обязательной.

Юридические и физические лица, осуществляющие перевозки грузов, обязаны осуществлять перевозку грузов на основании товарно-транспортной накладной (ТТН), выданной местом погрузки инертных материалов (карьер, склад). Если система АМС зафиксирует превышение фактического веса над весом, указанным в этом документе, перевозчик вправе обратиться в суд с иском.

Автоматизированная система точно измеряет нагрузку на грузовики. В частности, максимально допустимая нагрузка на переднюю ось составляет 10 тонн, на среднюю и заднюю — 8 тонн, а на оси прицепа — 9 тонн.

Автоматизированная система взвешивания и весового контроля является эффективным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения, поддержания надежности дорожной инфраструктуры и профилактики правонарушений в сфере транспорта. Подобные технологические решения в перспективе должны широко внедряться не только в Туркестанской области, но и в других регионах страны. Это шаг к созданию современной, прозрачной и справедливой системы контроля на транспорте, заключили в областном акимате.
 

 

