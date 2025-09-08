Нарушения в работе детского лагеря «Балдаурен» выявили в Акмолинской области

Дана Аменова
специальный корреспондент

По техническому паспорту центр рассчитан на 400 мест

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Бурабайского района провела проверку деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр Балдаурен», сообщает Kazpravda.kz.

Были установлены факты системного нарушения санитарно-эпидемиологических требований и превышения проектной мощности лагеря.

По техническому паспорту центр рассчитан на 400 мест. Однако фактически в одной смене размещено 574 ребёнка, что на 43% выше допустимой нормы.

Для проживания использованы 12 учебных кабинетов, не приспособленных для этих целей. Они не оборудованы санитарными узлами, что нарушает гигиенические требования и создаёт угрозу здоровью детей. Вместо установленных 6 человек в комнатах проживало по 9.

Отдельное внимание вызывает неравный подход: дети, отдыхающие за счёт государственной квоты, размещались в переполненных и не оборудованных помещениях, тогда как на коммерческой основе – в отдельных комнатах с душевыми и необходимыми условиями.

«Для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокуратурой инициированы меры прокурорского реагирования. Особый акцент сделан на недопустимости создания угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних в будущем», – уточнили в надзорном органе.

#нарушения #прокуратура #Акмолинская область #центр #Балдаурен

