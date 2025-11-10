Сколько Дворцов школьников построят в Астане

Столица
55

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве в городе новых Дворцов школьников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В городе работают 4 Дворца школьников ( 2 государственных, 2 частных). В прошлом году введено в эксплуатацию 2 частных объекта общей мощностью на 4 тыс. мест: «Sana Bilim» на 2 тыс. мест (пр. Туран); спортивный и творческий центр «Sana Sport» на 2 тыс. мест (ул. Кажымукана).

«При развитии столицы уделяем особое внимание строительству инфраструктурных и социальных объектов. Это объекты систем жизнеобеспечения (тепло, свет, вода), школы, детсады, Дворцы школьников. В строительство соцобъектов также привлекаем частные средства», - написал аким столицы.

По его словам, на данный момент идет строительство еще 4 объектов дополнительного образования (Дворцы школьников). Три из них - государственные, один - за счет частных инвестиций.

В текущем году планируется завершить строительство двух объектов:

- Многофункциональный комплекс «TANYM» на 2 тыс. мест (государственный), расположенный на пересечении ул. Мухамедханова и Ш. Айтматова;

- Школа креативной индустрии «BIART» на 2 тыс. мест по ул. Сыганак, 17/41 (за счет частных инвестиций).

В 2026 году запланировано ввести в эксплуатацию еще 2 многофункциональных комплекса:

- Многофункциональный комплекс на 2 тыс. мест, расположенный на пересечении ул. Акан Серы и С189К (государственный);

- Многофункциональный комплекс на 2 тыс. мест по ул. М. Төлебаева (государственный).
 
В 2027 году запланировано ввести в эксплуатацию еще 2 объекта:

- Многофункциональный комплекс на 2 тыс. мест на пересечении пр. Туркестан и ул. Бухар Жырау (государственный);

- Многофункциональный комплекс на 2 тыс. мест, на пересечении ул. Карасай батыра и Карталы (государственный)

#Астана #дворец школьников

