Сквер дружбы Казахстана и России открыли в Москве

Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках госвизита Касым-Жомарта Токаева в Россию в Москве состоялось открытие Сквера дружбы Казахстана и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

ФОто: МКИ РК

Новый сквер расположен в Южном административном округе Москвы в районе станции «Алма-Атинская».

По информации ведомства, в торжественной церемонии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Яцкин, представители дипломатического корпуса, известные российские и казахстанские деятели культуры и искусства.

«Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь, на открытии замечательного сквера в честь дружбы народов России и Казахстана. Идея создания этого сквера, которая инициирована правительством города Москвы и поддержана Министерством иностранных дел Российской Федерации, реализуется весьма своевременно. Это подтверждает стратегический добрососедский характер отношений между Российской Федерацией и дружественным Казахстаном. Символично, что мы открываем сквер накануне исторического государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Без сомнения, и в Москве, и в российских регионах, и в Казахстане таких общественных пространств предостаточно. Но их не может быть мало, потому что они подтверждают связь поколений наших стран»,  сказал Андрей Яцкин.

По словам казахстанского министра, Россию и Казахстан связывает крепкая ментальная связь, основанная на многовековых традициях добрососедства и духовных ценностях. И заглавную роль в этом играет беспрерывная культурная коллаборация, истоки которой уходят в глубокую древность.

По её мнению, для обеих стран культура стала «духовным мостом», ведущим к ступеням просвещения, самобытности и единства. Нынешний год, как впрочем, и все предыдущие, вновь подтвердил прочность традиций и богатство культурных и творческих связей между нашими народами, отметила Аида Балаева, выступая на церемонии.

