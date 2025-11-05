– Во время декрета я ув­леклась выпечкой, прошла курсы и мастер-классы, – рассказывает Рысхан. – Так пришла любовь к кондитерскому и поварскому делу, а вместе с ней и первые клиен­ты. Постепенно мое увлечение превратилось в цель – открыть собственную кулинарию.

Секрет успеха – не только в таланте, но и поддержке государства. Благодаря гранту в 1,5 млн тенге и практичес­кой помощи палаты предпринимателей СКО Рысхан смогла приобрести профессиональное оборудование (духовой шкаф, тестомес, миксер, холодильную вит­рину) и открыть уютную кулинарию в родном селе. Сегодня Caramel предлагает пирожки, десерты, салаты и горячие блюда, а сама хозяйка уже мечтает о доставке угощений в магазины Петропавловска.

История Рысхан как хороший бисквит: три ложки терпения, горсть вдохновения и щепотка веры в себя. Из юриста в кондитеры, из хобби – в бизнес.