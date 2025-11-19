Службу по благоустройству побережья создадут на Балхаше

Инфраструктура
9
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Как сообщил на встрече с населением аким Сарканского района области Жетысу Галымжан Маманбаев, на берегу озера планируется открыть новое коммунальное предприятие «Балқаш Тазалық». Его основная задача – обеспечение чистоты и благоустройство прибрежной зоны в туристический сезон. В штате будет 25 сотрудников, для работ задействуют 22 единицы специализированной техники.

фото автора

В настоящее время на побережье идет строительство инженерной инф­раструктуры общей стоимостью 7,3 млрд тенге. Если сейчас на озере за сезон отдыхают свыше 50 тыс. человек, то после реализации плана развития туристско-рекреационной зоны число туристов превысит 450 тыс. Для жителей близлежащих населенных пунктов будет создано около 2 тыс. рабочих мест. Проектом предусмотрено строительство электро-, канализационных и водоотводных сетей, а также автомобильных дорог.

Разработаны генеральный план и детальный проект планировки прибрежной зоны площадью 1 682 га. Базовая туристическая инфраструктура рассчитана на 23 тыс. отдыхаю­щих единовременно. Количество номеров составит 7 100. Для комфортного отдыха предусмотрено создание шести коммунальных пляжей.

#Балхаш #благоустройство #Балқаш Тазалық

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Как восполнить дефицит врачей
В судьи – в режиме онлайн
Так держать, молодежь!
За чей счет сделка, господа риелторы?
Уважайте пешеходов!
Многодетная семья получила квартиру
Трилистник кофейных предпочтений
Более 120 тысяч жителей не имеют медстраховки
Защитить детей в цифровом пространстве
Мировые хиты – на народных инструментах
Умное финансирование детсадов?
Лед под южным солнцем
Когда очистить означает сберечь
Танец – это душа народа
Машиностроение: новый реестр…старых проблем
Модернизируют энергокомплекс
Наука для возрождения зеленого фонда Алматы
Малыми шагами к большой цели
Открытость, союзничество, укрепление связей
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Жемчужина осеннего Шымкента
В Казахстане начинается новый этап комплексного развития ре…
Сделать спорт доступным для каждого
Встретят зиму в тепле и уюте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]