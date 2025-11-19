В настоящее время на побережье идет строительство инженерной инф­раструктуры общей стоимостью 7,3 млрд тенге. Если сейчас на озере за сезон отдыхают свыше 50 тыс. человек, то после реализации плана развития туристско-рекреационной зоны число туристов превысит 450 тыс. Для жителей близлежащих населенных пунктов будет создано около 2 тыс. рабочих мест. Проектом предусмотрено строительство электро-, канализационных и водоотводных сетей, а также автомобильных дорог.

Разработаны генеральный план и детальный проект планировки прибрежной зоны площадью 1 682 га. Базовая туристическая инфраструктура рассчитана на 23 тыс. отдыхаю­щих единовременно. Количество номеров составит 7 100. Для комфортного отдыха предусмотрено создание шести коммунальных пляжей.