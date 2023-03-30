Смаилов сохранил пост премьер-министра РК

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Алихан Смаилов назначен премьер-министром РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Партия Аманат предложила кандидатуру, мы пришли к единому знаменателю. На должность премьер-министра предлагаю Алихана Смаилова. Вы все его знаете – очень профессиональный опытный специалист, очень трудолюбивый человек.

Он, я думаю, очень хорошо знает поставленные перед правительством задачи, поэтому я думаю ему можно доверить», - сказал президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к депутатам Мажилиса.

Большинство депутатов одобрили назначение Смаилова главой Правительства. 82 из 97 пристутствовавших на заседании проголосовали "за", "против" - 7, 8 - воздержались.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Смаилова на пост главы Правительства президенту РК предложил председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов. Позже глава государства обсудил это предложение с руководителями парламентских фракций.