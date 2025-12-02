Обрушение фасада многоэтажки в Астане: что известно о пострадавших

Здравоохранение
51
Дана Аменова
специальный корреспондент

В данное время пациентов перевели на амбулаторное лечение в связи с улучшением состояния здоровья , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на упрздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В период стационарного лечения пациентам была оказана вся необходимая медицинская помощь в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения Минздрава РК. Дальнейшая реабилитация пациентов предусмотрена в амбулаторных условиях, что соответствует установленным стандартам оказания медицинской помощи», – говорится в информации.

Напомним, 8 ноября 2025 года в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. Все пострадавшие были доставлены в многопрофильную городскую больницу №1. 

Двое из пяти пострадавших оказались фельдшерами скорой помощи, они получили травмы при исполнении служебных обязанностей. Одна из фельдшеров Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы позже скончалась в больнице. Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, она (посмертно) награждена медалью «Ерлігі үшін». 

#смерть #пациенты #многоэтажка #фасад #состояние #крушение #фельдшер

