Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом

По факту смерти депутата Сената Парламента Гульмиры Каримовой возбудили уголовное дело, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ" .

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Информацию об этом подтвердили в столичном департаменте полиции.

"По указанному факту проводится досудебное расследование по статье "смерть лица". Проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

Иная информация досудебного расследования разглашению не подлежит.

Напомним, 27 января 2023 года ночью в возрасте 45-ти лет скоропостижно ушла из жизни новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Тогда сообщалось, что предварительный диагноз - анафилактический шок.

Однако в управлении здравоохранения столицы его опровергли, сообщив, что причиной смерти является сердечный приступ (острый инфаркт миокарда).