Уголовное дело по факту смерти сенатора Гульмиры Каримовой не возбуждалось – глава МВД

Фото: пресс-служба Сената

«Любые заявления – насильственная, ненасильственная смерть – все регистрируются сегодня в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – прим. ред.). Проводятся специальные исследования, экспертизы, дабы выяснить причину смерти – скоропостижной, насильственной или другой. Для этого нужна регистрация в ЕРДР. Никакого дела не возбуждено», – пояснил журналистам в кулуарах Сената Парламента РК Марат Ахметжанов.

Он назвал это обычной процедурой.

«Любое заявление регистрируется, и по нему проводится проверка в рамках ЕРДР. Не надо заявление. Если не выяснена причина смерти, назначается экспертиза. А экспертизу без регистрации в ЕРДР процессуально невозможно назначить», – добавил глава МВД.

Напомним, новоизбранный сенатор Гульмира Каримова скоропостижно скончалась 27 января 2023 года в возрасте 45 лет. Тогда был озвучен предварительный диагноз – анафилактический шок.

Позже в управлении здравоохранения столицы его опровергли, сообщив, что причиной смерти депутата стал сердечный приступ (острый инфаркт миокарда).

В Департаменте полиции Астаны по факту кончины сенатора Каримовой проводится досудебное расследование по статье «Смерть лица». В СМИ прошла информация о возбуждении уголовного дела.