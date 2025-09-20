Со студенческой скамьи –на престижную работу

Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырау сотрудники областного департамента экономичес­ких расследований будут читать лекции для студентов местного университета в рамках микроквалификации образовательной прог­раммы расследования экономичес­ких преступлений.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прошедшие отбор и учебу студенты получат возможность трудоустройства в департаменте. По информации руководителя штаба департамента Бекболата Анесова, данный подход к подготовке кадров организован впервые. Программа, созданная совместно с Атырауским университетом им. Х. Досмухамедова и ведомством, состоит из 15 недель учебы. Опытные следователи департамента и профессора вуза в течение года будут преподавать для студентов 3–4-х курсов.

В ведомстве пояснили, что первоначально они пройдут процеду­ру собеседования, также будут учитываться успеваемость и личные качества претендентов. По окончании занятий студентов ждет стажировка. В последующем молодые люди, успешно прошедшие практику и годные по состоянию здоровья, могут быть приняты на работу без прохождения конкурсного отбора в Агентство РК по финансовому мониторингу.

#работа #Атырау #профобразование

