Прошедшие отбор и учебу студенты получат возможность трудоустройства в департаменте. По информации руководителя штаба департамента Бекболата Анесова, данный подход к подготовке кадров организован впервые. Программа, созданная совместно с Атырауским университетом им. Х. Досмухамедова и ведомством, состоит из 15 недель учебы. Опытные следователи департамента и профессора вуза в течение года будут преподавать для студентов 3–4-х курсов.

В ведомстве пояснили, что первоначально они пройдут процеду­ру собеседования, также будут учитываться успеваемость и личные качества претендентов. По окончании занятий студентов ждет стажировка. В последующем молодые люди, успешно прошедшие практику и годные по состоянию здоровья, могут быть приняты на работу без прохождения конкурсного отбора в Агентство РК по финансовому мониторингу.