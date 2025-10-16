Каспийское море — под угрозой исчезновения. Водоём стремительно мелеет, и это не проблема одной страны — последствия отражаются на образе жизни миллионов людей, представляя собой глобальную экологическую угрозу. Исправить ситуацию можно только совместными усилиями, заявили в организации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал: речь идёт не просто о региональной проблеме, а о тревожном сигнале для всего международного сообщества. Для её преодоления необходимы системные шаги, скоординированные решения и конкретные меры на уровне глав правительств и профильных ведомств.

Жаңа адамдар, как часть гражданского общества, не могут оставаться в стороне. Судьба Каспия — это отражение нашей осознанности, уважения к себе и способности оставаться человеком.

Сотни барабанов прозвучали у берега Каспия в Актау, чтобы привлечь внимание: судьба моря не может оставить равнодушным никого. Участники выступили с единым призывом — объединить усилия ради защиты и восстановления Каспийского моря.

Над берегом активисты подняли огромный воздушный змей длиной 22 метра с надписью «Сохраним Каспий» — как обещание будущим поколениям и самим себе.

Движение обратилось к политикам, бизнесу, корпорациям, фондам и гражданам Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.