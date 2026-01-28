Сохранить культурное наследие и историческую память
Алия Мустафина, директор Архива Президента РК
Национальный курултай в Кызылорде вновь зафиксировал важный поворот в культурной повестке. Историческая память и историко-культурное наследие рассматриваются не как символический капитал, а как практический ресурс развития – для образования, науки, медиа, региональной идентичности и доверия к институтам. Поэтому особое значение получает архивная система – именно она обеспечивает подлинность источников, качество гуманитарной политики и устойчивость цифровых инициатив вроде «Ұлттық цифрлық мұра», которые требуют единых стандартов, открытости и технологической совместимости. На Национальном курултае был сделан акцент на сохранении культурного наследия и исторической памяти.