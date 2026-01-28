Сохранить культурное наследие и историческую память

Статьи,Резонанс
64
Алия Мустафина, директор Архива Президента РК

Национальный курултай в Кызылорде вновь зафиксировал важный поворот в культурной повестке. Историческая память и историко-культурное наследие рассматриваются не как символический капитал, а как прак­тический ресурс развития – для образования, науки, медиа, региональной идентичности и доверия к институтам. Поэтому особое значение получает архивная система – именно она обеспечивает подлинность источников, качество гуманитарной политики и устойчивость цифровых инициатив вроде «Ұлттық цифрлық мұра», которые требуют единых стандартов, открытости и технологической совместимости. На Национальном курултае был сделан акцент на сохранении культурного наследия и исторической памяти.

Какие управленческие решения на уровне архивной системы сильнее всего помогают превращать историческую память из символа в практи­ческий общественный ресурс?

Историческая память перестает быть красивым символом тогда, когда архивы начинают работать не про прошлое, а на будущее. Речь идет не о закрытых хранилищах, а о живой инфраструктуре, востребованной в экономике, образовании, медиа и культуре.

Первое – архивы должны перейти от логики хранения к логике сервиса. Документ должен «идти» к людям. Когда источник встроен в школьный учебник через QR-код или мгновенно доступен журналис­ту для проверки факта. Это и есть рабочая модель.

Второе – важна не просто массовая оцифровка, а понятная политика открытости. Необходимо четко прописать, какие данные можно использовать для кино, какие – для науки, какие – для обучения нейросетей. Это снимает барьеры и делает архивную работу прикладной.

Третье – вовлечение общест­ва. Волонтеры и молодежь готовы участвовать в распознавании, расшифровке, уточнении фактов, помогать собирать историю – им нужен официальный инструмент.

Четвертое – сильнее связать архивы с развитием регионов. Архивные данные способны стать основой музейных экскурсий, туристических маршрутов, локальной идентичности и даже решений в городской среде.

И, конечно, технологии сами по себе не сработают без специа­листов, которые умеют упаковывать историю в современные форматы. Архивист сегодня – не только хранитель, но и менеджер данных, продюсер, человек с цифровыми компетенциями. Поэтому инвестиции в образование и навыки – ключевой управленческий вопрос.

Президент обозначил цифровизацию как инструмент необратимых реформ. Какие элементы цифровой трансформации архивов дают наибольший измеримый эффект для государства и общества?

Самый ощутимый эффект цифровизации архивов проявляется там, где гражданин напрямую чувствует результат. Я выделила бы три направления: перевод госуслуг в проактивный формат, создание единого цифрового хранилища и внед­рение ИИ для распознавания текстов.

Цифровизация превращает архивы из закрытых хранилищ в динамичные базы данных и дает государству экономию ресурсов за счет автоматизации социально-правовых запросов (пенсии, стаж, права собственности) и сокращения сроков рассмотрения с недель до минут. Для общества главный итог – демократизация доступа к исторической памяти. Онлайн-платформы, как «Единый электронный архив», убирают физические барьеры и укреп­ляют доверие к источнику, потому что данные становятся доступными и проверяемыми. В этом смысле подход, который задает Глава государства, работает на простую цель: скорость, прозрачность и сохранность должны быть измеримыми, а не декларативными.

«Ұлттық цифрлық мұра» занимает заметное место в культурной повестке. Какую роль Архив Президента должен играть в этой инициативе?

В рамках «Ұлттық цифрлық мұра» он должен стать центром компетенций и главным методологом, который вырабатывает технические стандарты оцифровки для всей страны. По сути, он может выступить архитектурным ядром национальной системы и координатором архивной работы, гарантируя, что цифровые данные будут технически совместимы и юридически значимы. Это принципиально важно, потому что национальные проекты в сфере наследия и музейных фондов работают только тогда, когда едины правила описания, форматы, требования к качест­ву, а также понятны условия использования материалов.

Национальный курултай ставит задачу повысить доверие к институтам и бороться с искажениями информации. Как архивы могут стать частью инфраструктуры доверия?

Коллаж Павла Цедилина

Архивы могут быть ключевым элементом инфраструктуры доверия, потому что работают с первоисточниками. Доверие возникает там, где можно проверить происхож­дение документа, контекст и корректность интерпретации. Это превращает архив в активный антифейковый институт. Здесь важны верификация и доказуемость подлинности, прозрачность происхождения, научно-справочный аппарат, который сужает пространство для манипуляций.

Дополнительный уровень доверия дает цифровая аутен­тификация – электронная подпись, фиксация дат создания и публикации, контроль использования. Это особенно актуально в эпоху дипфейков и поддельных «архивных сканов». Фейки часто рождаются из фрагментарной публикации, поэтому нужен комплексный подход: полнота представления документа и научное комментирование. Это сужает поле для спекуляций вокруг истории и укрепляет доверие к культурной политике в целом.

Семитомное академическое издание истории Казахстана и укрепление научной базы гуманитарной политики – ключевая часть культурной повестки. Как Архив Президента может поддержать такие проекты институционально?

Архив Президента как правопреемник документов политической истории ХХ века в советский период был прак­тически закрыт для исследователей. Открытие фондов в первые годы независимости стало одним из факторов историографического подъема, и сегодня архив открыт для научного сообщества.

В 2022 году по решению Главы государства в Архив Президента была передана часть документального наследия нации, ранее находившаяся в малодоступных специальных архивах. Эти комплексы вводятся в научный оборот и доступны специалис­там. Значительная часть материалов семитомного издания, охватывающего ХХ век и период независимости, подготовлена на основе документов Архива Президента.

Кроме того, архив сопровож­дает исследования через издание документальных сборников. Это не просто публикации, а серьезная работа по научному описанию и атрибуции источников – фактически отдельный исследовательский процесс. В последние годы усиливается и цифровая составляющая: тематические коллекции публикуются в электронном формате, что особенно важно для исследователей, которые не всегда могут приехать в читальные залы Астаны и Алматы.

Президентский курс на модернизацию институтов предполагает дисциплину и качество процедур. Какие изменения в системе управления докумен­тами и архивами наиболее прямо влияют на качество государственного управления и правовую определенность?

Глава государства ставит конкретные задачи по модернизации работы госорганов и повышению эффективности на всех уровнях. В практическом смыс­ле это связано с укреплением исполнительской дисциплины в работе с документами, сокращением документооборота и отчетности, повышением самостоятельности и персональной ответственности руководителей, цифровизацией процессов и переходом к единому централизованному облачному документообороту.

Для архивной системы это выливается в прикладную задачу – выбрать траекторию сохранения документального наследия в условиях, когда документы рождаются и живут в электронной среде. От того, что архивы сохранят, – так потомками будет воспринято наше время. Поэтому изменения должны затронуть и общественное сознание через культуру документа в широком смысле. Это неизбежно ведет к переосмыслению стандартов, регламентов и ответственности. В конечном итоге дисциплина и правовая определенность держатся на понимании ответственности, и именно это делает модернизацию устойчивой.

#Кызылорда #Национальный курултай #мнения

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Расширяется сеть кадетских классов
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Два золота из Стамбула
О доверии и понимании
Нелегальные «подарки»
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Малыш получил шанс на жизнь
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
Сюрприз для гвардейца
Сакральный смысл казахских узоров
Долгострои экологии вредны
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
От надувной техники до дронов и роботов
Когда бизнес думает о городе
Двусторонние отношения укрепляются
Персональная доля национального богатства
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Усилили тренерский штаб
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Пространство открытого и ответственного диалога
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
Театр нового формата
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Говорят участники курултая
Как парламентская реформа вписывается в логику Конституции
Комплексный подход
Авиация: когда география – наше преимущество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]