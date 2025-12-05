Конкурс объединил юных инженеров, программис­тов, мультипликаторов и авторов медиапроектов в возрасте от 8 до 17 лет. Соревнования проходили по направлениям: «Роботы и устройства для дома и города», «Геоинформационные системы», «Мой любимый Казахстан», «Кибернетические системы», «Юный мультипликатор».

Ребята представили интеллектуальные устройства, инновационные проекты и творческие работы, демонстрируя, что будущее создается их руками – смело, ярко и креативно. Оригинальные идеи школьников отмечены дипломами образовательного учреж­дения.