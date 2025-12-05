Соревнования для юных талантов Образование 12 декабря 2025 г. 0:40 96 Руслан Исаков Во Дворце школьников управления образования города Алматы прошел конкурс «Новые возможности-2025». фото предоставлено Дворцом школьников Алматы Конкурс объединил юных инженеров, программистов, мультипликаторов и авторов медиапроектов в возрасте от 8 до 17 лет. Соревнования проходили по направлениям: «Роботы и устройства для дома и города», «Геоинформационные системы», «Мой любимый Казахстан», «Кибернетические системы», «Юный мультипликатор». Ребята представили интеллектуальные устройства, инновационные проекты и творческие работы, демонстрируя, что будущее создается их руками – смело, ярко и креативно. Оригинальные идеи школьников отмечены дипломами образовательного учреждения. #конкурс #столица #дворец школьников #Новые возможности