Соревнования для юных талантов

Образование
96
Руслан Исаков

Во Дворце школьников управления образования города Алматы прошел конкурс «Новые возможности-2025».

фото предоставлено Дворцом школьников Алматы

Конкурс объединил юных инженеров, программис­тов, мультипликаторов и авторов медиапроектов в возрасте от 8 до 17 лет. Соревнования проходили по направлениям: «Роботы и устройства для дома и города», «Геоинформационные системы», «Мой любимый Казахстан», «Кибернетические системы», «Юный мультипликатор».

Ребята представили интеллектуальные устройства, инновационные проекты и творческие работы, демонстрируя, что будущее создается их руками – смело, ярко и креативно. Оригинальные идеи школьников отмечены дипломами образовательного учреж­дения.

#конкурс #столица #дворец школьников #Новые возможности

Время больших возможностей

