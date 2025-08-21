Ожидается, что сокращения позволят ежегодно экономить около $700 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На 40% планируется сократить штат Национальной разведки США в соответствии с указанием директора ведомства Тулси Габбард, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на его офис.

В информационном бюллетене Управления национальной разведки (ODNI) Габбард заявила, что он "стал раздутой и неэффективной структурой, а в разведывательном сообществе изобилует злоупотребление властью".

Под сокращение попадают Национальный центр по борьбе с распространением и биологической безопасности, который занимается мониторингом оружия массового уничтожения; Центр вредоносного иностранного влияния, который описывает свою миссию как "смягчение угроз демократии"; Центр интеграции информации о киберугрозах, который занимается кибербезопасностью, и ряд других.