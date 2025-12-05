«Социальная сфера – зона высокой ответственности» – предпринимательница о награде от Президента

Мнения
134
Дана Аменова
специальный корреспондент

Награждение предпринимателей президентскими премиями «Алтын сапа» и «Парыз» проходит ежегодно при участии Главы государства. В рамках торжественной церемонии высокую оценку за трудовые заслуги получила учредитель ТОО «Dolce» Елена Ли, сообщает Kazpravda.kz 

Фото из архива Елены Ли

Для бизнесвумен награда в виде премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг имеет особое значение. Она рассматривает ее не просто как признание, а как неоспоримое свидетельство высокого уровня работы своей компании. По ее словам, эти высокие оценки стали возможны благодаря системной поддержке отрасли на государственном уровне.

«Получение премии СНГ — результат нашего общего кропотливого труда. Она служит официальным подтверждением того, что вся наша продукция соответствует международным стандартам и была высоко оценена ведущими экспертами отрасли. Сегодня я испытываю особую радость, представив Президенту новый проект, – Alatau Innovation Health Park. Этот проект призван стать мощным драйвером для создания передового промышленно-технологического и инновационного кластера. Здоровье нации – без преувеличения, главный щит безопасности страны. Сильная система здравоохранения гарантирует народу чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне», – рассказала собеседница.

Спикер считает, что выступление Президента было наполнено важными тезисами, среди которых она выделила поручение Правительству о пересмотре налоговой политики. Именно социальная сфера, как никакая другая, должна быть освобождена от излишних налоговых нагрузок.

«В текущих условиях рыночных потрясений и сложных биополитических вызовов, поддержка социальной сферы становится критически важной. В связи с этим лично выразила благодарность Главе государства за возможность жить и работать под мирным небом. Это результат его мудрой и дальновидной политики. Каждый из нас, на своем месте, должен вносить вклад в общее дело, используя свои знания и навыки. Именно поэтому я основала Альянс инновационно-индустриального развития – ассоциацию, объединяющую ведущих экспертов. Совместно с «Атамекен» мы активно работаем над системными законотворческими мерами, направленными на расширение и масштабирование индустриализации страны. Верю, что Казахстан достоин стать высокоиндустриальной державой с развитой перерабатывающей промышленностью. У нас есть все необходимое: богатые природные ресурсы, плодородная земля и, что немаловажно, талантливый и многонациональный народ – это наше истинное богатство. Уверена, мы сможем достичь поставленных целей», – отметила она.

Также она добавила, что СМИ постоянно освещают насущные проблемы и потребность в глубоких реформах системы социальной защиты. Если не предпринять решительных действий сегодня, завтра может быть слишком поздно.

«Социальная сфера – это зона высокой ответственности, но, к сожалению, она до сих пор обременена устаревшими нормами, унаследованными из советского прошлого. Они зачастую не соответствуют современным реалиям и даже препятствуют развитию. Поэтому социальная сфера должна стать абсолютным приоритетом. Я озвучила эту позицию Президенту, и знаю, что это входит в его планы. Он поставил задачу достичь 50% отечественного производства в фармацевтике, и я готова внести свой вклад. У меня есть необходимый опыт, ресурсы и команда для реализации этой задачи. Мы уже достигли договоренностей о трансфере технологий и готовы приступить к работе», – подчеркнула спикер.

По мнению собеседницы, медицина – одна из тех сфер, где искусственный интеллект (AI) находит самое широкое применение. В связи с этим, поддержка экспортеров в этой области также крайне важна.

«Название нашего проекта – AIHP (Alatau Innovation Health Park) – отражает его суть: здоровье и здравоохранение – это те области, где инновации и передовые тенденции применяются в первую очередь. Мы надеемся, что проект найдет поддержку у Президента и получит одобрение для реализации. Это позволит оставить нашим детям ценное наследие в виде современной инфраструктуры и самое главное, обеспечить безопасность населения в условиях геополитической нестабильности, которая, к сожалению, стала нашей реальностью», – резюмировала бизнесвуман.

#президент #награда #предпринимательница

