Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау

Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Пул социальных и инфраструктурных проектов реализуется за счет внебюджетных средств, сообщил аким области Улытау Дастан Рыспеков в ходе пресс-конференции для представителей СМИ. Глава региона подробно рассказал о текущей работе, приоритетных направлениях социально-экономического развития, а также об инициативах по улучшению качества жизни населения.

В нынешнем году в регионе особое внимание уделяется не только дорожной и инженерной инфраструктуре, но и реализации важных социальных проектов. Их финансирование осуществляется за счет спонсорских средств недропользователей, частных фондов и Общественного фонда «Қазақстан халқына».

Общая сумма привлеченных средств составила свыше 60 млрд тенге. Всего в регионе реализуются 33 проекта, среди которых возведение современного конгресс-холла, Дворца школьников, ледовой арены на 1,5 тыс. мест с плавательным бассейном, Академии детско-юношеского спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов, мечети, поликлиники, детского сада и других объектов.

По словам Дастана Рыспекова, сегодня остро стоит вопрос размещения творческих коллективов, таких как хореографические ансамбли, театральные труппы. В конгресс-холле, который построят в новом районе Жезказгана, будут созданы самые комфортные условия для их деятельности.

– Изначально речь шла о строительстве нового здания для Казахского музыкально-драматического театра имени Кожамкулова. Но очень важно, чтобы дорогостоящий объект работал на постоянной основе, не пустовал. Поэтому принято решение о возведении конг­ресс-холла, – отметил аким области. – Это будет многофунк­циональное здание, предназначенное для проведения концертов, выставок, спектаклей, репетиций, а также форумов и официальных приемов. В целях эффективного использования помещения рассматривается вопрос о размещении в нем областных подведомственных организаций в сфере культуры.

За счет внебюджетных средств также планируется дополнительно реализовать 14 проектов общей стоимостью 33,7 млрд тенге, направленных на развитие спорта. В списке значатся хоккейный корт, Дворец культуры в поселке Жанаарка, физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Кенгир и Талап. Намечено провести капитальный ремонт хоккейного корта спортивно-оздоровительного комплекса в Сатпаеве.

В рамках сотрудничества с одним из недропользователей планируется создание аллеи государственных символов с установкой флагштока в Жезказгане.

– Как уроженец области Улытау хочу внести свой вклад в развитие региона. Будучи экономистом по образованию, я нацелен как раз на инвестиции и привлечение внебюджетных источников финансирования. За 10 месяцев работы на посту акима мне удалось договориться о финансировании проектов Фондом Булата Утемуратова на сумму 10,5 миллиарда тенге. Эти средства будут направлены на строительство Дворца школьников и поликлиники, – сообщил Дастан Рыспеков.

Данная работа, как отметил глава региона, будет проводиться на системной основе для обеспечения благоприятного проживания граждан. Также за счет указанных средств планируется реализовать ряд мероприятий по социальной поддержке врачей и педагогов.

