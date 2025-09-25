Теперь только 5 стран из 192 государств-членов Всемирного почтового союза могут отправлять посылки в Штаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба Казпочты опубликовала обращение к казахстанцам, сообщает Kazpravda.kz

- АО «Казпочта» информирует, что в связи с решением Погранично-таможенной службы США от 26 августа 2025 года временно прекращается прием и доставка посылок, содержащих товары, в адрес получателей в США, - говорится в информации.

Отправка писем и документов продолжается в обычном режиме, уточнили в Казпочте.

- Ограничение введено американской стороной и распространяется на международные почтовые отправления из большинства стран. На данный момент только 5 стран из 192 государств-членов Всемирного почтового союза могут осуществлять отправку товарных посылок в США, - пояснили в нацкомпании.

АО «Казпочта» находится в постоянном контакте с партнерами и активно ведет переговоры для скорейшего восстановления сервиса, добавили в пресс-службе.