На межсезонный период 2025⁄2026 годов для регулирования цен на социально значимые продукты в рамках стабилизационного фонда заключен ряд соглашений. По данным областного управления сельского хозяйства, в этом году общая посевная площадь растениеводческих хозяйств и частных секторов составила более 9 тыс. га, что по сравнению с прошлым годом больше на 4 тыс. га.

Вместе с тем на субсидирование затрат растениеводческих хозяйств по пяти бюджетным программам было предусмотрено 465 млн тенге. На сегодняшний день по каждой программе выплачиваются субсидии на основании заявок хозяйствующих субъектов в соответствии с графиками финансирования.