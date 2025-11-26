Здесь не ждут милости от природы. Почти 300 тыс. га обработаны с внесением минеральных удобрений. На фермах появляются новые тракторы и комбайны: только за год парк техники пополнился 251 единицей. В ИП «Стрелец» наладили производство востребованного на селе биогумуса. Всего же в районе работают 73 аграрных предприятия, которые содержат свыше 11 тыс. голов крупного рогатого скота.

На встрече с журналистами аким района Мереке Мухамедьяров отметил успешное функ­ционирование шести молочно-товарных ферм, в некоторых содержатся порядка тысячи коров. За девять месяцев местные производители поставили на рынок свыше 6 400 тонн молока.

В районе планомерно обновляются дороги. Капитально отремонтирована трасса Покровка – Ильинка – Мектеп.­ Сооружается новый мост в направлении села Мальцево. В пяти селах строятся новые дома, а в Енбеке компания-меценат­ подарила детям современную начальную школу на 50 мест. Ранее местным детям приходилось ежедневно ездить на учебу в соседние села. Теперь проблема решена.

Школа построена на средства местного предпринимателя – руководителя ТОО «Бай Еңбек» Кайырбека Кожасова. Общая сумма инвестиций составила 350 млн тенге. Это яркий пример социальной ответственности бизнеса и вклада в развитие родного села.

Следует особо отметить, что село Енбек присоединилось к акции «Трезвое село», местные жители по собственной воле отказались от алкоголя. Между прочим, в Северном Казахстане­ уже 18 сел выбрали трезвый образ жизни.

Еще одно образцовое село – Ильинское. Пример эффективного хозяйствования и заботы о людях здесь демонстрирует руководитель ТОО «Ильинское» Александр Бурлев. Этот аграрий не только развивает сельское хозяйство, но и обеспечивает рабочих жильем. Он построил многофункциональную площадку для детей. Хозяйство оказывает всестороннюю помощь населению, решая бытовые воп­росы и охотно откликаясь на социальные инициативы.

В Есильском районе живут люди, которые умеют работать и строить. Животноводы наращивают поголовье и делают молоко брендом своего села. Учителя встречают учеников в обновленных школах. Медики переезжают в новые ФАПы. А еще сюда переезжают семьи переселенцев из южных регио­нов. Здесь им рады, для них покупают дома, проводят коммуникации. Люди едут туда, где чувствуют опору, – и Есиль стал таким районом.

В 2025 году здесь воплотилось в жизнь сразу 25 инвестиционных проектов. Открылись магазины, кафе, студии красоты, заработали новые производства. Район привлек почти 20 млрд тенге инвестиций – и это не бюджетные средства, а в основном частные вложения. То есть бизнес верит в Есиль – а значит, верит в людей, которые здесь живут.

Ни один населенный пункт района сегодня не испытывает­ нехватки в питьевой воде. В 2024 году комплексные блок-модули были установлены в пяти селах, в 2025-м – еще в девяти. В селе Бирлик построили новую систему водоснабжения стоимостью 668 млн тенге. В общем, задача Президента выполнена на 100%.

Более 40 тыс. деревьев высажены в селах, отремонтированы десятки километров дорог. В Петровке готовятся к строительству Дома культуры – совре­менного, светлого, большого. Там будет место для творчества, музыки, встреч.

– В прошлом году, – напомнил Мереке Мухамедьяров, – в рамках госпрограмм мы приобрели 20 домов для социально уязвимых граждан. Стоимость этого жилья составила более 377 миллионов тенге. В нынешнем году приобрели еще 13 домов на 204 миллиона тенге для жителей сел Заградовки, Двинска и Явленки. Продолжается строительство пяти домов в селах Тарангуле, Явленке и Орнеке. На будущий год запланировано строительство еще 50 домов.

Аким района провел 103 личных приема. И за каждым из них – истории людей, которые пришли к нему со своими пробле­мами, а ушли с конкретным решением.

Есильский район меняется. Он меняется вместе с людьми и для людей. Потому что именно они – главная ценность этой земли.