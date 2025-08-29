Стандарт студенческой среды ЕНУ Образование 29 августа 2025 г. 5:00 0 Подготовила Кадиша Ныгмет В 2025 году ситуация с обеспечением студентов общежитиями улучшилась фото предоставлены ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Теперь нехватка мест остается только в Алматы, тогда как в прошлом учебном году проблема наблюдалась и в Астане. Об этом не так давно сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В столице ключевую роль сыграл Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, где обучаются свыше 25 тыс. студентов. За этим достижением стоит многолетняя подготовка, системные решения и стратегическое видение менеджмента вуза. О том, как университету удалось привлечь инвесторов, реализовать крупнейшие проекты (только в этом году два, из них на 2 656 мест – в январе и на 340 мест – буквально на днях), выстроить устойчивую инфраструктуру, читайте в интервью с проректором по финансам и инвестициям Назгуль Айдаргалиевой. Об организации студенческой жизни в современных общежитиях делится мыслями проректор по социально-культурному развитию Ляззат Толегенкызы. Инфраструктура как стратегический ресурс подготовки кадров – Назгуль Газизоллаевна, в последние годы именно вопрос с общежитиями считался одним из самых острых. И эта проблема имела стратегическое значение для университета... – В течение многих лет нехватка мест в общежитиях была фактором, который ограничивал развитие вузовской среды. Сегодня в ЕНУ обучаются более 25 тысяч студентов, свыше 70 процентов из них приезжают в Астану из других регионов. Мы понимаем, что без комфортных условий для проживания невозможно обеспечить устойчивый рост качества образования. Ведь под инфраструктурой, кроме стен, подразумевается и конкурентное преимущество в борьбе за кадры, будущих абитуриентов. В условиях, когда в Казахстане открываются филиалы международных университетов с сильной материальной базой, отставание в этой сфере грозило бы не только имиджем, но и потерей абитуриентов. Ключевое решение – ГЧП – Как ЕНУ удалось переломить ситуацию? – Переломным стал 2021 год, когда Правительство поддержало проект «ЕНУград». Тогда мы сформулировали стратегический императив: университет должен стать примером системного решения вопроса студенческого проживания. Ключевой механизм – государственно-частное партнерство. Мы понимали: полагаться исключительно на бюджет не получится. По поручению Главы государства был создан Проектный офис по строительству студенческих общежитий в Астане. В его работе участвовали инвесторы, Министерство науки и высшего образования, акимат города, АО «Финансовый центр» и наш университет. Мы прорабатывали не просто строительные сметы – мы искали модель, где каждый партнер заинтересован в результате. Аргументы для инвесторов – Что убедило инвесторов войти в проекты? – Прежде всего четко выстроенная система правил и условия сотрудничества. АО «Финансовый центр» пересмотрело механизм возврата инвестиций: срок субсидирования был сокращен с 7 до 6 лет, а финансовые условия для объектов, переоборудованных в общежития, стали более гибкими. Эти изменения сделали проекты предсказуемыми и экономически привлекательными. Но решающим фактором стало доверие. Инвесторы видели, что университет демонстрирует устойчивый рост контингента, обладает долгосрочной стратегией развития. К этому добавились государственная гарантия возврата вложенных средств и поддержка акимата столицы, что исключало неопределенность. Мы сознательно закладывали в проекты современные решения: энергоэффективность, экологичность, коворкинг-зоны, цифровую инфраструктуру, безбарьерную среду. Для инвесторов это означало не только быструю востребованность, но и долгосрочную актуальность зданий, которые будут отвечать международным стандартам и через 10–15 лет. Можно сказать так: инфраструктура образования – это один из самых надежных активов, который всегда будет востребован, потому что инвестиции здесь превращаются в человеческий капитал. Таким образом, в проект вошли те, кто осознал, что участие в системной модели развития университетской среды обеспечивает устойчивую отдачу как для бизнеса, так и для государства. Социальный фактор развития университетской среды – Знаковым событием последних лет стало то, что только за период с 2023 по 2025 год в ЕНУ значительно возросло число сданных в эксплуатацию студенческих домов. В январе этого года Президент Касым-Жомарт Токаев лично посетил новое общежитие университета, ставшее крупнейшим в Казахстане. Что означает этот факт для ЕНУ? – Это событие имеет стратегический масштаб. Новый студенческий дом на 2 656 мест – крупнейший в стране. Три блока здания включают библиотеки, коворкинг-зоны, спортивные и рекреационные площадки, пространства для инклюзивного обучения. Для ЕНУ он стал символом образовательной и социальной среды. Личное участие Президента страны подчеркнуло главное – качество подготовки кадров напрямую зависит от качества инфраструктуры. История этого прорыва началась еще до пандемии, когда в университете стали искать модели привлечения инвесторов. В 2021 году, как мы уже говорили, было принято решение о создании Проектного офиса по строительству студенческих общежитий. В его работе участвовали и госструктуры, и АО «Финансовый центр», и частные инвесторы, и сам университет. Такой формат партнерства позволил перейти от разрозненных инициатив к системному решению. Ключевым этапом стал ENU Invest Meetup, впервые проведенный 17 мая 2024 года. Событие показало, что университет способен интегрировать академическую и бизнес-среду. На встрече были представлены case study, убедительно доказавшие экономическую эффективность вложений в инфраструктуру. В результате удалось привлечь инвестиции, которые позволили профинансировать строительство сразу нескольких корпусов. Фактически этот шаг снял проблему дефицита более чем на 3 000 мест. Важно, что Invest Meetup совпал с поручениями Главы государства по обеспечению жильем 90 тысяч студентов в течение двух лет. Таким образом, инициатива ЕНУ оказалась встроенной в реализацию национальной повестки. Сегодня в ЕНУ действуют 11 студенческих домов более чем на 8,5 тысячи мест, что полностью закрыло многолетний дефицит. Но важно подчеркнуть: мы получили не просто новые здания, а устойчивую модель государственно-частного партнерства, где государство обеспечивает гарантии возврата инвестиций, инвесторы вкладывают средства и технологии, а акимат Астаны решает земельные и организационные вопросы. В перспективе этот опыт можно тиражировать и на другие регионы. Он демонстрирует, что университеты способны быть не только образовательными центрами, но и площадками для инвестиций, стратегических партнерств и формирования новых стандартов качества жизни студентов. Таким образом, новые корпуса общежитий стали частью масштабного процесса: формируется национальная модель университетской среды, где образование, инфраструктура и социальная поддержка студентов выступают единым фактором конкурентоспособности Казахстана. Организация проживания – Как университет выстраивает систему содержания и управления студенческими общежитиями? – Для нас принципиально важно, чтобы студенческое общежитие рассматривалось не как временное жилье, а как часть образовательной экосистемы. В управлении используется комплексный подход: это и обеспечение безопасности, и цифровая инфраструктура, и сервисные услуги, и формирование культуры проживания. В этом случае для нас примером являются мировые практики, где общежития рассматриваются как полноценные кампусы. Именно такую модель мы формируем в ЕНУ: новые корпуса включают библиотеки, коворкинг-зоны, спортивные и рекреационные площадки, а также полностью инклюзивные условия. Отдельное внимание уделяется цифровизации. В перспективе мы видим задачу в том, чтобы выстраивать баланс между доступностью и качеством, постепенно адаптируя лучшие мировые решения к казахстанским условиям. Главное же – философия университета: студенческий дом – второй дом, где формируется чувство ответственности, бережного отношения к ресурсам. Такой подход превращает проживание в общежитии в социальный и образовательный опыт, который влияет на подготовку кадров будущего. Что дальше? – Можно ли сказать, что проблема полностью решена? – По прогнозам, к 2030 году число выпускников школ вырастет в два с половиной раза. Значит, давление на инфраструктуру будет только усиливаться. Для нас задача – не просто строить, а управлять на новом уровне. Мы видим здесь два направления: сокращение сроков возврата инвестиций (идеально до 3–4 лет), что даст новый стимул бизнесу, и, конечно же, формирование культуры студенческого проживания. Мы должны научить студентов бережно относиться к временно предоставленному жилью, сортировать отходы, экономить ресурсы. В этом смысле мы активно изучаем опыт университетов Сингапура, Китая, Малайзии. У них студенты понимают: дисциплина и экологическая ответственность – это часть образовательной среды. В Казахстане этот подход только формируется. Общежитие – второй дом – Ляззат Толегенкызы, студенческая жизнь всегда начинается с заселения. Можно ли сказать, что вопрос дефицита жилья закрыт окончательно? – Да, на сегодняшний день дефицита мест нет. Но для нас важно другое: студенческий дом – это не просто крыша над головой. Это пространство для развития, общения, самоорганизации. В новых корпусах есть библиотеки, спортивные и коммерческие помещения, коворкинг-зоны для работы в командах. Все это формирует особую атмосферу: студент чувствует себя частью большой общины, где можно не только учиться, но и жить активно. – Как решается вопрос с заселением, особенно для социально уязвимых категорий? – Мы полностью перешли на электронный формат через систему Platonus. Это исключает личный контакт и минимизирует субъективность. Прием заявок стартовал сразу после утверждения списка обладателей грантов, документы подаются онлайн. Заселение идет строго по графику. Приоритет получают студенты из социально уязвимых категорий: дети из многодетных семей, сироты, студенты с ограниченными возможностями. Для них создаются максимально благоприятные условия. – Какие технологии используются для управления общежитиями? – Мы внедряем элементы цифровизации: электронные списки заселения, контроль доступа, онлайн-оплату проживания. Это делает процесс прозрачным и удобным. Кроме того, работают сервисы обратной связи, позволяющие студентам сообщать о бытовых вопросах через личный кабинет. – Но общежитие – это не только стены и сервис. Как формируется культура проживания? – Действительно, инфраструктура – это лишь половина дела. Важно воспитать культуру проживания. Мы уделяем внимание тому, чтобы студенты чувствовали ответственность за общее пространство: соблюдали чистоту, экономили воду и электроэнергию, бережно относились к мебели и оборудованию. В общежитиях действуют студенческие советы, которые помогают регулировать вопросы дисциплины, участвуют в организации досуга и волонтерских инициатив. – Можно ли сказать, что общежитие сегодня – это социальный фактор, влияющий на качество образования? – Безусловно. Когда студент обеспечен жильем, у него снимается целый спектр проблем – от бытовых до финансовых. Он может сосредоточиться на учебе и развитии. Мы видим это особенно на примере детей из многодетных и малообеспеченных семей: наличие места в общежитии становится для них шансом реализовать свои возможности. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы каждый студент ощущал: общежитие – это его второй дом. #ЕНУ #Образование #общежитие