Теперь нехватка мест остается только в Алматы, тогда как в прошлом учебном году проблема наблюдалась и в Астане. Об этом не так давно сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В столице ключевую роль сыграл Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, где обучаются свыше 25 тыс. студентов. За этим достижением стоит многолетняя подготовка, системные решения и стратегическое видение менеджмента вуза. О том, как университету удалось привлечь инвесторов, реализовать крупнейшие проекты (только в этом году два, из них на 2 656 мест – в январе и на 340 мест – буквально на днях), выстроить устойчивую инфраструктуру, читайте в интервью с проректором по финансам и инвестициям Назгуль Айдаргалиевой. Об организации студенческой жизни в современных общежитиях делится мыслями проректор по социально-культурному развитию Ляззат Толегенкызы.

Инфраструктура как стратегический ресурс подготовки кадров

– Назгуль Газизоллаевна, в последние годы именно вопрос с общежитиями считался одним из самых острых. И эта проблема имела стратегическое значение для университета...

– В течение многих лет нехватка мест в общежитиях была фактором, который ограничивал развитие вузовской среды. Сегодня в ЕНУ обучаются более 25 тысяч студентов, свыше 70 процентов из них приезжают в Астану из других регионов.

Мы понимаем, что без комфортных условий для проживания невозможно обеспечить устойчивый рост качества образования. Ведь под инфраструктурой, кроме стен, подразумевается и конкурент­ное преимущество в борьбе за кадры, будущих абитуриентов. В условиях, когда в Казахстане открываются филиалы международных университетов с сильной материальной базой, отставание в этой сфере грозило бы не только имиджем, но и потерей абитуриентов.

Ключевое решение – ГЧП

– Как ЕНУ удалось переломить ситуацию?

– Переломным стал 2021 год, когда Правительство поддержало проект «ЕНУград». Тогда мы сформулировали стратегический императив: университет должен стать примером системного решения вопроса студенческого проживания. Ключевой механизм – государственно-частное партнерство. Мы понимали: полагаться исключительно на бюджет не получится.

По поручению Главы государства был создан Проектный офис по строительству студенческих общежитий в Астане. В его работе участвовали инвесторы, Минис­терство науки и высшего образования, акимат города, АО «Финансовый центр» и наш университет. Мы прорабатывали не просто строительные сметы – мы искали модель, где каждый партнер заинтересован в результате.

Аргументы для инвесторов

– Что убедило инвесторов войти в проекты?

– Прежде всего четко выстроенная сис­тема правил и условия сотрудничест­ва. АО «Финансовый центр» пересмот­рело механизм возврата инвестиций: срок субсидирования был сокращен с 7 до 6 лет, а финансовые условия для объектов, переоборудованных в общежития, стали более гибкими. Эти изменения сделали проекты предсказуемыми и экономически привлекательными. Но решающим фактором стало доверие. Инвесторы видели, что университет демонстрирует устойчивый рост контингента, обладает долгосрочной стратегией развития. К этому добавились государственная гарантия возврата вложенных средств и поддержка акимата столицы, что исключало неопределенность.

Мы сознательно закладывали в проекты современные решения: энергоэффективность, экологичность, коворкинг-зоны, цифровую инфраструктуру, безбарьерную среду. Для инвесторов это означало не только быструю востребованность, но и долгосрочную актуальность зданий, которые будут отвечать международным стандартам и через 10–15 лет. Можно сказать так: инфраструктура образования – это один из самых надежных активов, который всегда будет востребован, потому что инвестиции здесь превращаются в человеческий капитал.

Таким образом, в проект вошли те, кто осознал, что участие в системной модели развития университетской среды обеспечивает устойчивую отдачу как для бизнеса, так и для государства.

Социальный фактор развития университетской среды

– Знаковым событием последних лет стало то, что только за период с 2023 по 2025 год в ЕНУ значительно возросло число сданных в эксплуатацию студенческих домов. В январе этого года Президент Касым-Жомарт Токаев лично посетил новое общежитие университета, ставшее крупнейшим в Казахстане. Что означает этот факт для ЕНУ?

– Это событие имеет стратегический масштаб. Новый студенческий дом на 2 656 мест – крупнейший в стране. Три блока здания включают библиотеки, коворкинг-зоны, спортивные и рекреационные площадки, пространства для инклюзивного обучения. Для ЕНУ он стал символом образовательной и социальной среды. Личное участие Президента страны подчеркнуло главное – качество подготовки кадров напрямую зависит от качества инфраструктуры.

История этого прорыва началась еще до пандемии, когда в университете стали искать модели привлечения инвесторов. В 2021 году, как мы уже говорили, было принято решение о создании Проектного офиса по строительству студенческих общежитий. В его работе участвовали и госструктуры, и АО «Финансовый центр», и частные инвесторы, и сам университет. Такой формат партнерства позволил перейти от разрозненных инициатив к системному решению.

Ключевым этапом стал ENU Invest Meetup, впервые проведенный 17 мая 2024 года. Событие показало, что университет способен интегрировать академическую и бизнес-среду. На встрече были представлены case study, убедительно доказавшие экономическую эффективность вложений в инфраструктуру. В результате удалось привлечь инвестиции, которые позволили профинансировать строительство сразу нескольких корпусов. Фактически этот шаг снял проблему дефицита более чем на 3 000 мест.

Важно, что Invest Meetup совпал с поручениями Главы государства по обеспечению жильем 90 тысяч студентов в течение двух лет. Таким образом, инициатива ЕНУ оказалась встроенной в реализацию национальной повестки.

Сегодня в ЕНУ действуют 11 студенческих домов более чем на 8,5 тысячи мест, что полностью закрыло многолетний дефицит. Но важно подчеркнуть: мы получили не просто новые здания, а устойчивую модель государственно-частного партнерства, где государство обеспечивает гарантии возврата инвес­тиций, инвесторы вкладывают средства и технологии, а акимат Астаны решает земельные и организационные вопросы.

В перспективе этот опыт можно тиражировать и на другие регионы. Он демонстрирует, что университеты способны быть не только образовательными центрами, но и площадками для инвестиций, стратегических партнерств и формирования новых стандартов качества жизни студентов. Таким образом, новые корпуса общежитий стали частью масштабного процесса: формируется национальная модель университетской среды, где образование, инфраструктура и социальная поддержка студентов выступают единым фактором конкурентоспособности Казахстана.

Организация проживания

– Как университет выстраивает систему содержания и управления студенческими общежитиями?

– Для нас принципиально важно, чтобы студенческое общежитие рассматривалось не как временное жилье, а как часть образовательной экосистемы. В управлении используется комплексный подход: это и обеспечение безопасности, и цифровая инфраструктура, и сервис­ные услуги, и формирование культуры проживания. В этом случае для нас примером являются мировые практики, где общежития рассматриваются как полноценные кампусы. Именно такую модель мы формируем в ЕНУ: новые корпуса включают библиотеки, коворкинг-зоны, спортивные и рекреационные площадки, а также полностью инклюзивные условия. Отдельное внимание уделяется цифровизации. В перспективе мы видим задачу в том, чтобы выстраивать баланс между доступностью и качеством, постепенно адаптируя лучшие мировые решения к казахстанским условиям.

Главное же – философия университета: студенческий дом – второй дом, где формируется чувство ответственности, бережного отношения к ресурсам. Такой подход превращает проживание в общежитии в социальный и образовательный опыт, который влияет на подготовку кадров будущего.

Что дальше?

– Можно ли сказать, что проблема полностью решена?

– По прогнозам, к 2030 году число выпускников школ вырастет в два с половиной раза. Значит, давление на инфраструктуру будет только усиливаться. Для нас задача – не просто строить, а управлять на новом уровне. Мы видим здесь два направления: сокращение сроков возврата инвестиций (идеально до 3–4 лет), что даст новый стимул бизнесу, и, конечно же, формирование культуры студенческого проживания.

Мы должны научить студентов бережно относиться к временно предоставленному жилью, сортировать отходы, экономить ресурсы. В этом смысле мы активно изучаем опыт университетов Сингапура, Китая, Малайзии. У них студенты понимают: дисциплина и экологическая ответственность – это часть образовательной среды. В Казахстане этот подход только формируется.

Общежитие – второй дом

– Ляззат Толегенкызы, студенческая жизнь всегда начинается с заселения. Можно ли сказать, что вопрос дефицита жилья закрыт окончательно?

– Да, на сегодняшний день дефицита мест нет. Но для нас важно другое: студенческий дом – это не просто крыша над головой. Это пространство для развития, общения, самоорганизации. В новых корпусах есть библиотеки, спортивные и коммерческие помещения, коворкинг-зоны для работы в командах. Все это формирует особую атмосферу: студент чувствует себя частью большой общины, где можно не только учиться, но и жить активно.

– Как решается вопрос с заселением, особенно для социально уязвимых категорий?

– Мы полностью перешли на электронный формат через систему Platonus. Это исключает личный контакт и минимизирует субъективность. Прием заявок стартовал сразу после утверждения списка обладателей грантов, документы по­даются онлайн. Заселение идет строго по графику. Приоритет получают студенты из социально уязвимых категорий: дети из многодетных семей, сироты, студенты с ограниченными возможностями. Для них создаются максимально благоприят­ные условия.

– Какие технологии используются для управления общежитиями?

– Мы внедряем элементы цифровизации: электронные списки заселения, контроль доступа, онлайн-оплату проживания. Это делает процесс прозрачным и удобным. Кроме того, работают сервисы обратной связи, позволяющие студентам сообщать о бытовых вопросах через личный кабинет.

– Но общежитие – это не только стены и сервис. Как формируется культура проживания?

– Действительно, инфраструктура – это лишь половина дела. Важно воспитать культуру проживания. Мы уделяем внимание тому, чтобы студенты чувствовали ответственность за общее пространство: соблюдали чистоту, экономили воду и электроэнергию, бережно относились к мебели и оборудованию. В общежитиях действуют студенческие советы, которые помогают регулировать вопросы дисцип­лины, участвуют в организации досуга и волонтерских инициатив.

– Можно ли сказать, что общежитие сегодня – это социальный фактор, влияющий на качество образования?

– Безусловно. Когда студент обеспечен жильем, у него снимается целый спектр проблем – от бытовых до финансовых. Он может сосредоточиться на учебе и развитии. Мы видим это особенно на примере детей из многодетных и малообеспеченных семей: наличие места в общежитии становится для них шансом реализовать свои возможности. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы каждый студент ощущал: общежитие – это его второй дом.