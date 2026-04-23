Столичные школьники вошли в число лучших на олимпиаде в России

В столице Российской Федерации Москве прошла 60-я Международная Менделеевская олимпиада по химии (IMChO-2026).
Сборная Казахстана приняла участие в этом престижном интеллектуальном состязании и вошла в число лучших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
По итогам престижного международного соревнования столичные школьники показали высокие результаты:
Мендыгали Калдыбай (Spectrum International School) — серебряная медаль;
Абдижан Ибраимов (школа-лицей NURORDA) — бронзовая медаль.
Менделеевская олимпиада — одна из самых сложных и престижных олимпиад по химии в мире, представляющая собой интеллектуальную площадку, объединяющую сильнейших учащихся из разных стран.