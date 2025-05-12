Коллаборация была записана в Будапеште во время съемок 10-го юбилейного сезона проекта «Virtuosos», где оба музыканта работали в качестве членов жюри

Фото: dimashnews.com

9 мая состоялась премьера нового дуэта хорватского виолончелиста Хаузера и казахского вокалиста Димаша Кудайбергена – произведение Stranger, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Коллаборация была записана в Будапеште во время съемок 10-го юбилейного сезона проекта «Virtuosos», где оба музыканта работали в качестве членов жюри.

Композиция Stranger, написанная известным российским композитором Игорем Яковлевичем Крутым специально для Димаша, отличается выразительным сочетанием современной аранжировки с традиционным звучанием казахского инструмента кобыз, что придаёт произведению особую глубину и выразительность.

Идея добавить в новую песню кобыз пришла Димашу сразу, как только он впервые услышал мелодию. Специалисты из Греции — Димитрис Контопулос и Казахстана — Ерлан Бекчурин смогли виртуозно объединить разные подходы так, что народный инструмент гармонично вписался в песню.

Премьера состоялась в 2021 году на торжественном открытии Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. С тех пор Димаш вместе с кобызистом Олжасом Курманбеком исполняли «Stranger» на крупных мероприятиях и сольных концертах в Казахстане, России, Китае, странах Европы, знакомя мир с чарующим голосом кобыза.

Новая задумка Димаша – включить в песню партию виолончели нашла мгновенный отклик у Степана Хаузера. Поработав вместе в студии, музыканты записали дуэт на площадке проекта «Virtuosos».

Благодаря своей выразительности и масштабному звучанию композиция «Stranger» дала название концертному туру Димаша, который сейчас путешествует по миру.

Напомним, недавно всемирно известный казахстанский певец предложил поклонникам принять участие в челлендже, приуроченном к выходу клипа «Тау ішінде».

Кроме того, с 27 мая в кинотеатрах выйдет шоу Stranger, которое осенью прошло в Астане. Впервые в Казахстане концерт будет показан на большом экране с объемным звуком 5.1. В связи с этим Димаш Кудайберген анонсировал фан-встречу в Алматы.

Меломаны находятся в предвкушении долгожданного выступления кумира на родине.