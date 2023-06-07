Студент утонул в реке в Павлодаре

Труп обнаружили водолазы на глубине 2-3 м.

Фото: Kazpravda.kz

В Павлодаре в 15:33 на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение о том, что в районе Усольского моста тонет человек, сообщает Kazpravda.kz.

На место выехали 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда на двух спасательных катерах, 4 сотрудника медицинской службы, 7 сотрудников полиции и 3 сотрудника Департамента по ЧС.

Парень утонул до прибытия спасателей. Велись поисковые работы. В 16:06 труп был обнаружен водолазами на расстоянии 20-25 метров от берега, на глубине 2-3 м.

Как стало известно, утонул парень 2006 года рождения - студент первого курса колледжа ПГУ.

Он отдыхал в компании 3-х человек. Купались в неустановленном месте.

По словам очевидцев, когда погибший начал тонуть, к нему подплыл друг, хотел его вытащить, но тот начал сопротивляться и топить его. Со слов компании, спиртные напитки не распивали.

Департамент по ЧС предупреждает, что купаться в несанкционированных местах запрещено. Нарушителей ждет административная ответственность.

Также отмечается, что официально пляжи не открывали. Купальный сезон в Павлодаре откроют 10 июня.

Накануне на заседании Правительства премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что лето только началось, а уже растет число погибших на водоемах.

В свою очередь глава МЧС Юрий Ильин назвал самые опасные места для купания детей.