Жалоба рассматривалась в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Заседание прошло без участия осужденных

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судебная коллегия оставила в силе приговор по делу Перизат Кайрат и её мамы Гайни Алашбаевой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Ранее их адвокат подал апелляционную жалобу, настаивая на отмене приговора и полном оправдании. По его словам, в действиях матери и дочери отсутствует состав преступления. Однако коллегия отклонила доводы защиты.

- Судебная коллегия, заслушав доводы операционных жалоб, выслушав позицию участников процесса, заключение прокурора, изучив материалы уголовного дела, руководствуясь пунктом 1 частью 1 статьи 431, статьями 443, 444 Уголовно-процессуального кодекса, постановила приговор Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 25 июля 2025 года в отношении Кайрат Перизат и Алашбаевой Гайни оставить без изменений, апелляционные жалобы адвоката осужденных оставить без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, - зачитал решение председательствующий судья Нурлан Баяхметов.

Напомним, 25 июля Перизат Кайрат приговорили к 10 годам колонии средней безопасности, её мать Гайни Алашбаеву – к 7 годам лишения свободы. Женщин признали виновными в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путём.