Связанные одной цепью... Театр 15 ноября 2025 г. 1:00 0 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области В Караганде состоялся настоящий праздник итальянской музыки и танца. фото КАТМК На сцене Дворца культуры горняков выступил европейский хореографический коллектив Compagnia Artemis Danza, который возглавляет именитая артистка Моника Казадеи. Этот визит стал возможен благодаря поддержке посольства Италии в Казахстане и Итальянского института культуры, который два года назад открылся в Алматы. В рамках своего азиатского турне труппа привезла в Казахстан танцевальную постановку «Опера Пуччини. Голоса женщин». Этот спектакль посвящен четырем героиням знаменитого итальянского композитора – Тоске, мадам Баттерфляй, Турандот и Мими (из оперы «Богема»). Все они разные, но их связывает цепь извечных жизненных вопросов. Постановка представляет собой хореографическое, визуальное и музыкальное переосмысление темы женственности. Трагическая любовь, разрушающая страсть, жажда обладания, ведущая к гибели, – все эти эмоции оживают в движениях и мимике итальянских артистов. Спектакль заставляет зрителей задуматься об актуальности сюжетов опер легендарного композитора. – То, что происходит на сцене, – это история героинь Пуччини, которую мы рассказываем через эмоции, – объясняет режиссер, хореограф и сценограф Моника Казадеи. – Мы показываем, какие чувства они испытывали по мере развития событий в опере. У меня есть что-то общее с каждой из этих женщин. Например, злость Турандот – в моем стиле. Мне присуща и деликатность мадам Баттерфляй. Она, как самурай, это душевное состояние мне тоже близко. Отметим, что в спектакле «Опера Пуччини. Голоса женщин» были задействованы не только итальянские танцоры, но и артисты Карагандинского академического театра музыкальной комедии. Для них Моника Казадеи провела персональный мастер-класс. Итальянцы и казахстанцы понимали друг друга почти без слов. – Язык тела – универсальный. На мастер-классе мы это наблюдали, – отмечает Моника Казадеи. – Мое видение танца – не классическое. Стараюсь работать с внутренним состоянием танцоров. Я создаю его, что очень сложно, и даю свободу для импровизации. И тогда движения рождаются благодаря тому, что мы находимся в единой эмоциональной атмосфере. Жесты – это не декорации, они должны родиться в искренности. Только тогда зритель тебе поверит. #Караганда #Опера Пуччини #Compagnia Artemis Danza