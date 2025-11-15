На сцене Дворца культуры горняков выступил европейский хореогра­фический коллектив Compagnia Artemis Danza, который возглавляет именитая артистка Моника Казадеи. Этот визит стал возможен благодаря поддержке посольства Италии в ­Казахстане и Итальянского института культуры, который два года назад открылся в Алматы. В рамках своего азиатского турне труппа привезла в Казахстан танцевальную постановку «Опера Пуччини. Голоса женщин».

Этот спектакль посвящен четырем героиням знаменитого итальянского композитора – Тоске, мадам Баттерфляй, Турандот и Мими (из оперы «Богема»). Все они разные, но их связывает цепь извечных жизненных вопросов. Постановка представляет собой хореографическое, визуальное и музыкальное переосмысление темы женственнос­ти. Трагическая любовь, разрушаю­щая страсть, жажда обладания, ведущая к гибели, – все эти эмоции оживают в движениях и мимике итальянских артистов. Спектакль заставляет зрителей задуматься об актуальности сюжетов опер легендарного композитора.

– То, что происходит на сцене, – это история героинь Пуччини, которую мы рассказываем через эмоции, – объясняет режиссер, хореограф и сценограф Моника Казадеи. – Мы показываем, какие чувства они испытывали по мере развития событий в опере. У меня есть что-то общее с каждой из этих женщин. Например, злость Турандот – в моем стиле. Мне присуща и деликатность мадам Баттерфляй. Она, как самурай, это душевное состояние мне тоже близко.

Отметим, что в спектакле «Опера Пуччини. Голоса женщин» были задействованы не только итальянские танцоры, но и артисты Карагандинского академи­ческого театра музыкальной комедии. Для них Моника Казадеи провела персональный мастер-класс. Итальянцы и ­казахстанцы понимали друг друга почти без слов.

– Язык тела – универсальный. На мастер-классе мы это наблюдали, – отмечает Моника Казадеи. – Мое видение танца – не классическое. Стараюсь работать с внутренним состоянием танцоров. Я создаю его, что очень сложно, и даю свободу для импровизации. И тогда движения рождаются благодаря тому, что мы находимся в единой эмоциональной атмосфере. Жесты – это не декорации, они должны родиться в искренности. Только тогда зритель тебе поверит.