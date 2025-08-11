Первый этап проводится в онлайн режиме, на втором этапе интервьюеры будут посещать домохозяйства лично

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первые 10 дней августа в онлайн-этапе Национальной сельскохозяйственной переписи приняли участие около 133 тыс. респондентов. Из них 64 тыс. – это домохозяйства, имеющие сад, огород или скот, и порядка 70 тыс. – сельхозформирования, занимающиеся животноводством, растениеводством или рыбоводством, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Национальная сельхозперепись стартовала в Казахстане 1 августа. Первый, онлайн-этап продлится до 31 августа. Все категории аграриев могут пройти перепись на сайте: sanaq.gov.kz.

Второй этап пройдет с 20 сентября по 20 октября, в этот период интервьюеры будут посещать домохозяйства лично.

Перепись проводится в рамках 10-й Всемирной программы сельскохозяйственных переписей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ее основная цель – получение объективной картины состояния аграрной отрасли.

По всем вопросам можно обратиться в круглосуточный контакт-центр по номеру 1446 или написать в чат-бот на сайте sanaq.gov.kz.