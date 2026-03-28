Свыше 500 объектов Казахстана присоединились к «Часу Земли»

Экология
40

Подсветка зданий была отключена на один час, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии

Казахстан поддержал международную экологическую акцию Час Земли. Ровно в 20:30 часов по местному времени в домах, офисах и на улицах по всей стране на один час была отключена подсветка зданий и часть электроприборов.

В 2026 году основной темой акции стало развитие экотуризма в стране. Казахстан присоединился к инициативе уже в 17-й раз. В этом году участие приняли более 500 объектов по всей республике, включая Акорда, Байтерек, Дворец Независимости, мечеть Әзірет Султан, а также спортивные объекты, образовательные учреждения и промышленные предприятия.

«Акция направлена на привлечение внимания к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты», - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Напомним, «Час Земли» – ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). В ходе акции WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты; в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Акция «Час Земли» проводится под эгидой Всемирный фонд дикой природы и считается самой массовой экологической инициативой в мире. В ней ежегодно участвуют более 2 млрд человек из около 180 стран и свыше 7000 городов. В 2026 году акция прошла в 19-й раз.

#акция #экология #час земли

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]