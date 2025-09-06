Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год

Закон и Порядок
118

Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Агентства, в целом, за 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге. По фактам незаконного начисления пособий по беременности и родам расследовалось 10 дел, в рамках которых к ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем.

В результате оказания услуг по фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1 млрд тенге.

Так, в Актюбинской области Умербекова и Баймурзаева осуждены на 6 лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП. В Шымкенте Дуйсенова осуждена на 5 лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге.

Механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях носил идентичный характер. Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат.

По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начаты 3 досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов.

Схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи, несмотря на то, что они не относились к социально уязвимым категориям. На основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывались руководством, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками.

Начиная с 2023 года, благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц через портал еGOV, возможность подобных махинаций исключена.

Вместе с тем, с целью устранения выявленных нарушений, а также условий и причин, способствовавших совершению преступлений, Агентством направлены соответствующие предложения в Министерство труда и социальной защиты населения. В частности, в действующие правила внесены изменения: при назначении пособий теперь не учитываются пенсионные взносы, уплаченные «задним» числом, заключили в АФМ.

#АФМ #ущерб #нарушение #соцвыплаты

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Технологии для удобства жизни
Завтра – День работников нефтегазового комплекса
Решить квартирный вопрос
АНПЗ – 80 лет: путь славы и ответственности
Риски радикализации внешнеполитических подходов
Как сбылась мечта Мауыты-әже
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Жемчужина национального искусства
Есть шанс начать новую жизнь
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Синдром 7 сентября
Преодолевая обстоятельства
Будущее глазами художников
Давайте будем позитивными!
Игра, которая запомнится
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кож…
МВД: заблокировано более 44 тыс. карт-счетов в наркобизнесе
АСП на 36 млн тенге незаконно начислили в Туркестанской обл…
В Узбекистане заключенные смогут сократить себе срок с помо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]