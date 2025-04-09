Табунщик на селе – фигура ключевая

Общество
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Жизнь села сегодня по-прежнему трудно представить без людей такой простой и одновременно очень сложной профессии, как табунщик. Во всяком случае, в небольшом селе Отемис, где насчитывается около 60 дворов, пастух – фигура заметная и востребованная. Ведь главное достояние казахского села – домашний скот, а его надо кому-то пасти. Причем лошадей – даже в зимнюю пору. Выполняет эту будничную работу местный житель Нурлан Алдашев.

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По словам Нурлана, его отец всю жизнь проработал полевым трактористом, а мать – дояркой на совхозной ферме. Семья была многодетной, в ней росли восемь детей – шестеро сыновей и две дочери. Помощь родителям, а для мальчишек она заключалась в заботе по уходу за домашним скотом и других обязанностях по хозяйству, являлась незыблемой нормой. Поэтому братья сызмальства знали цену труду.

Как рассказал Нурлан, с пятого класса он начал помогать старшим братьям пасти совхозный скот, в 12–13 лет уже уверенно держался в седле. Полюбил коней и даже участвовал в конных скачках, выигрывал призы. С 1995 года начал работать табунщиком и с тех пор в течение вот уже 30 лет остается верен этому делу.

…Хотя на дворе уже XXI век, труд сельского пастуха-табунщика изменился мало. Если не считать наличия снегохода «Буран», который Нурлан «седлает» в иные зимние дни, чтобы объехать многокилометровые степные пространства, где пасутся табуны. Впрочем, техника не способна заменить четвероногого друга, который остается человеку главным верным помощником.

– Лошади – самые умные и чуткие животные, – говорит Нурлан Алдашев. – Они все понимают, вот только разговаривать не умеют. В настоящее время в табуне, за которым я присмат­риваю, 136 лошадей. Пасутся они зимой, когда в степи раздолье. Дважды в день – утром и вечером – проверяю, все ли нормально, не отбился ли кто от табуна, не заболел ли?

По словам собеседника, хлопотно становится выпасать гривастых с наступлением весны. Дело в том, что земля в округе принадлежит фермерским хозяйствам и большей частью занята посевами. Получилось так, что выпасы буквально «обложены» этими полями, которых ни в коем случае не должно коснуться конское копыто. Табунщик, чтобы не случилось потравы, обязан следить за своими подопечными и днем и ночью…

На вопрос о породности лошадей в его табуне табунщик из Отемиса открыто признается: сейчас говорить о чистоте местной породы не приходится – в последние годы идет неконт­ролируемое кровосмешение животных, и большей частью они являются полукровками.

В чем можно быть уверенным, так это в том, что во всех саврасках этого табуна есть кровь казахской породы – лошадей джабе, иначе они не выдерживали бы местные суровые зимы, тебеневку.

…Наша встреча с героем материала состоялась, когда только-только утих затяжной степной буран. Где-то там, среди белого безмолвия ждал его конский табун, и вскоре Нурлан засобирался в путь. Что делать, такова работа табунщика, но она ему по душе.

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