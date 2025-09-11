В совместных маневрах были задействованы более 1 500 военнослужащих, 200 единиц боевой, специальной техники и свыше 30 единиц летательных аппаратов

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Карагандинской области на полигоне «Сарышаган» завершилось совместное тактическое учение «Боевое содружество – 2025», передает корреспондент Kazpravda.kz

На завершающем этапе учения за боевыми стрельбами наблюдали министр обороны, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск.

Летная техника была представлена многоцелевыми истребителями Су-30СМ, штурмовиками Су-25 и вертолетами различного типа.

В ходе совместного применения авиации и войск противовоздушной обороны летчики отработали тактические эпизоды преодоления системы ПВО условного противника, ближнего маневренного воздушного боя, уничтожения наземных целей и отражения массированного авиационного удара.

По радиотехническим подразделениям «противника» работали разведывательно-ударные дроны. Для воздушной разведки и атаки применялись беспилотные летательные аппараты SkyLark-1LEX и Anka, отражения воздушного нападения – зенитные комплексы С-300ПС, С-125, Бук-М2Э и ТОР-М2К.

В рамках учения впервые были успешно применены авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Р-60М. Кроме того, при проведении противовоздушной операции были продемонстрированы возможности дронов, разработанных курсантами военных вузов. Испытания подтвердили эффективность и точность ракет, а также готовность авиационных подразделений к выполнению задач в условиях современного боя.

Для подавления беспилотных авиационных средств противника применялись комплексы радио- и радиотехнического контроля и целеуказания «Алмаз», радиоэлектронной борьбы по противодействию беспилотным авиационным средствам «Янтарь», радиоподавления спутниковой навигационной системы беспилотных авиационных средств «Маржан», антидронные ружья «Гроза-Р2» и «Меруерт». По малоскоростным и малозаметным целям успешно отработали расчеты ПЗРК «Игла», Стрела – 1М, Стрела 10 и «Шилка».

На церемонии закрытия учения министр обороны отметил высокий уровень боевой подготовки, слаженность действий боевых расчетов.

По завершении учения генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил войсковые части Сарышаганского и Приозерского гарнизонов. Заслушав доклады командиров и осмотрев военные объекты, министр обороны дал конкретные поручения по качественному выполнению учебно-боевых задач, поддержанию в рабочем состоянии объектов военной инфраструктуры, соблюдению регламентов хранения вооружения и боеприпасов.