Специалисты центра телемедицины представили итоги пилотного проекта и поделились его практическими результатами. Так, на базе Областной клинической больницы проведено более 200 телемедицинских сеансов; в рамках «пилота» услуги оказывают ТОО «Мед-365» и ТОО «Телемедицинский центр «Сапа». Всего по региону оказано 251 консультативная и 2 294 диагнос­тические телемедицинские услуги.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минздрава, с 15 сентября прошлого года в Казахстане стартовал проект «Онлайн-медицина», который призван сделать медицинскую помощь ближе и доступнее для жителей самых отдаленных сельских регионов. «Пилот» охватил девять регионов страны, в него включены 100 медицинских организаций и семь поставщиков телемедицинских решений.

Всего за время реализации проекта было оказано 39 569 дистанцион­ных медицинских услуг, среди которых преобладают диагностические – 24 923 и консультативные услуги – 12 645. Как отмечают в ведомстве, анализ полученных в ходе проекта данных показывает: основной запрос населения связан именно с консультациями профильных специалистов – терапевтов, кардиологов, эндокринологов, педиатров. Также востребованным является дистанционное наблюдение хронических пациентов.

В целом результаты «пилота» подтверждают востребованность и эффективность телемедицины как важного инструмента повышения доступности и качества медицинской помощи для населения.