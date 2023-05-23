Тело австралийца нашли в горах Алматы

Разыскиваемый в горах Алматы гражданин Австралии найден мертвым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ .

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ущелье Аю-Сай, неподалеку от БАО, обнаружен труп Herd Jake Michael, 1995 года рождения, без признаков насильственной смерти. Личные вещи находились при нем. С целью установления причины смерти человека, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил начальник УП Алмалинского района Есен Искаков.

Ранее ДЧС сообщал о пропаже гражданина Австралии в горах Алматы.

На поиски иностранца на Большое Алматинское озеро направились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, службы спасения 109, волонтеры "Доброспаса".

Полиция Алматы завела розыскное дело.