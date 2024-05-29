Температура воздуха в Дели побила новый рекорд

Жара здесь достигла 49,9 градусов Цельсия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«По данным метеорологического департамента Индии, в некоторых районах, таких как Мунгешпур и Нарела, зарегистрирована температура 49,9 градусов по Цельсию, что на 9 градусов выше нормы. В Наджафгархе также зафиксирована температура 49,8 градусов по Цельсию», - говорится в сообщении.

При этом, основная обсерватория по измерению качества и температуры воздуха, находящаяся в столичном районе Сафдарджунг, зафиксировала среднюю температуру в 48,5 градусов Цельсия, что на 5 градусов выше нормы.

Ранее самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Дели, составила 49,2 градуса Цельсия и наблюдалась 15-16 мая 2022 года.

При этом самым жарким местом Индии стал город Чуру, расположенный на северо-западе штата Раджастхан, там во вторник температура достигла 50,5 градусов Цельсия, что лишь на полградуса уступает национальному рекорду в 51 градус Цельсия, установленному в мае 2016 года в городе Пхалоди, также расположенном в штате Раджастхан.

По данным метеорологического департамента Индии, температура в северо-западной и центральной части страны, вероятно, снизится через три дня из-за вторжения влаги из Аравийского моря, а на северо-западе Индии могут быть грозы и дождь в западном регионе Гималаев.

Власти советуют людям избегать воздействия палящего солнца, избегать обезвоживания и носить светлую одежду. По сообщениям, с 1 марта в Индии зарегистрировано 16 тысяч случаев теплового удара и 60 случаев смерти людей, вызванной высокой температурой.

На прошлой неделе сообщалось, что сильная засуха и волны жары привели к гибели обезьян-ревунов, находящихся под угрозой исчезновения, в юго-восточных тропических лесах Мексики.