14-летний казахстанец Ахмади Маханов получил награду "Зарубежный игрок года" (не из стран Европы) от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец в 2025 году показывал высокие результаты, что позволило ему завершить год на 24-м месте рейтинга Европейской теннисной ассоциации среди игроков до 16 лет.

В этом сезоне Ахмади завоевал один титул в одиночном разряде категории "Супер" престижного турнира Кубок Короля в Стокгольме, а также три трофея в парном: Кубок Авеню, Тим Эссон и Брселав Оупен.

Также он стал финалистом одного турнира Tennis Europe в одиночке.

Ахмади Маханов является воспитанником школы тенниса Актобе.